春聯大對決！藍綠參選人拚政見、秀創意 「台灣尚勇」熱潮繼續發酵

中職會長、民進黨立委蔡其昌設計「台灣尚勇」春聯與小紅包。蔡其昌辦公室提供。



農曆年將至，各級民代春聯、斗方、福袋陸續出爐，希望給予民眾祝福的同時，也在選民心中留下印象。年底九合一選舉，藍綠陣營參選人都準備各式各樣小物，拚政見的同時也拚創意，爭取選民支持。不過，最夯的還是中職會長、立委蔡其昌發放的「台灣尚勇」春聯，從去年到今年全民都瘋搶，熱度完全不減。

今年適逢馬年，在中文語境上有許多語彙和諧音，因此各個民代都想破腦袋，紛紛推出專屬於自己的春聯、斗方、福袋等小物。

藍綠女力拚政見

這次代表民進黨參選台中市長的立委何欣純力拚「藍天變綠地」，更把名字與馬作連結，推出春聯跟3款斗方，包括「馬上加欣」、「吉馬有春」、「純金多」。她說明，「馬上加欣」首先是要祝市民朋友在新的一年都能加薪、荷包滿滿，年底大選也要拜託台中選民幫忙台中加「欣」、市長換「欣」。

至於吉馬有春，何欣純表示，這是用台語「金馬有賰」的諧音梗，「希望2026吉馬都有何欣純」，而「純金多」相對單純，祝大家2026年好運、事業、財富、健康。她表示，過去每年都會製作這種趣味斗方，今年繼續跟年輕幕僚團隊一起發想設計，希望可以吸引不同年齡層，使用手繪風格是因為帶有童趣，能夠呈現給台中溫暖的賀歲氛圍。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純推出春聯跟3款斗方，包括「馬上加欣」、「吉馬有春」、「純金多」。何欣純國會辦公室提供。

另外，在台南初選中脫穎而出的立委陳亭妃，有望成為台南首名女性市長，她表示，早在初選前就邀請一名女書法家，用堅毅、柔性的筆觸寫下「一馬當先」四個字，當時希望初選要一馬當先、大選更要一馬當先。如今取得黨內提名，又適逢春節，陳亭妃說，所以就繼續使用一馬當先，祝福民眾的同時，也宣示未來台南也要一馬當先的決心。

陳亭妃還特別用剪紙藝術方式設計福袋，上面寫著「平安安平」，她透露，過去每年的主題都是「平安安平」，今年特別用窗花設計，所以可以念「平安安平」，也可以念「平平安安」。陳亭妃指出，台南去年經歷楠西大地震、丹那絲颱風等天災考驗，未來只要團結一致，一定可以走過箇中艱難。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃推出「一馬當先」春聯，以及用剪紙藝術方式設計的福袋。陳祖傑攝。

在藍營方面，上週五正式取得國民黨提名參選雲林縣長的立委張嘉郡，也在過年期間推出個人專屬的「幸福加馬」春聯，搭配立法院長韓國瑜的「馬上幸福」，希望給雲林鄉親雙重祝福。

張嘉郡說明，未來會繼續「幸福雲林」政策，包括幸福專車、幸福巴士、幸福存款等，比如幸福存款就是針對列冊低收入戶或中低收入戶，提供每月自存3000元、政府1:1相對提撥3000元的機制，持續3年可累積至少21萬6000元，用於教育、創業等，協助弱勢家戶脫貧自立，所以才會以「幸福加馬（碼）」為題。

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡推出「幸福加馬」春聯。張嘉郡國會辦公室提供。

「台灣尚勇」熱潮繼續發酵 郭國文用煎餅祝福鄉親

台灣代表隊在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，蔡其昌在去年春節發放「台灣尚勇」春聯，引發全民瘋搶，今天他再接再厲，推出以台灣地圖放式呈現「Team Taiwan」的「Taiwan尚勇」春聯，再度引爆熱潮，不少綠營民代也紛紛索取，希望爭取選民支持。

蔡其昌說明，今天邀請書法家王振邦將「Team Taiwan」視為最小的構成單位，透過精密排列構築出島嶼輪廓，象徵台灣邊界並非僅由地理定義，而是由每一位認同這片土地、共同奮鬥的個體撐起。

蔡其昌強制，今年之所以持續沿用「尚勇」，因為視覺張力上已成為大家心中的經典設計，也承載了2024年棒球奪冠的集體記憶，讓「尚勇」超越了單純的文字，成為連結全台灣人感動與共鳴的共同語彙。

蔡其昌也揭露一個小彩蛋，春聯右下角的 「2026 EDITION / SERIES 02 / TEAM TAIWAN」 字樣，是跳脫傳統春聯風格的關鍵細節，團隊以現代排版學（Typography）的編碼方式，將傳統春聯轉化為「系列作」的收藏品概念，為傳統春聯增添當代設計的冷靜特質。

另外，除了春聯，蔡其昌今年也準備了「尚勇小紅包」，而且可以摺成立體樣式，讓民眾擺在家中。他說，這是一個小小的實驗，希望紅包袋不僅是節慶的贈品，更能成為生活空間裡的一個微型風景，採用立體三角形的結構，是想讓這份祝福具備「站立」的能力，相信民眾領取後，可以很自然地將它放置在辦公桌、書架或是家中的玄關，讓「台灣尚勇」能以更立體的形式陪伴大家，而不只是收進抽屜的一張紅紙。

至於背面的「Taiwan」則是以台灣隊長陳傑憲在決賽擊出 3分砲後，雙手在胸口前拉開的手勢為設計理念，傳遞出「我來自台灣」的驕傲與凝聚感，把這個動作放在紅包背面，是想紀錄下那份純粹的感動，延續台灣民眾所共同擁有的勇氣與自信。

中職會長、民進黨立委蔡其昌設計「台灣尚勇」春聯與小紅包。蔡其昌辦公室提供。

另一方面，民進黨立委郭國文則用不一樣的小物祝福民眾，他說，今年選擇春節掃市發送瓦煎餅，是為了祝民眾可以「餅」除萬難，而且瓦煎餅也因外型類似傳統屋瓦，象徵著「遮風避雨」的祝福。

郭國文透露，這家瓦煎餅是台南在地店家訂購，不只口味傳統，相關標示清楚，許多鄉親領完都紛紛回報說好吃，未來會讓這個發送瓦煎餅的活動持續進行。

民進黨立委郭國文發送瓦煎餅，祝民眾可以「餅」除萬難。郭國文國會辦公室提供。

