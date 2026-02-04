春聯寫「一馬平川」！黃國昌：不要政治聯想

▲民眾黨主席黃國昌在寫春聯時寫下「一馬平川」，引發聯想。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 藍營2026新北市長參選人選未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都有意參選。民眾黨今（4）日正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長，民眾黨也召開記者會開箱新春小物，黃國昌在寫春聯時更寫下「一馬平川」，引發聯想。對此，黃國昌表示，新年寫春聯不要有太多政治聯想，對於李四川的任何決定，自己身為政壇晚輩都是滿滿祝福。

民眾黨今日下午舉行「眾馬奔騰 萬眾同欣」台灣民眾黨春節小物開箱記者會，民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等出席，並於會後受訪。

黃國昌在寫春聯時更寫下「一馬平川」，引發聯想，是否期望飛奔超越李四川。黃國昌回應說，新年寫春聯喜氣，不要有太多政治聯想，對於李四川的任何決定，不管李四川在什麼位置都會全力以赴，扮演好他的角色，不管他任何的決定，自己身為政壇晚輩都是滿滿祝福。

黃國昌說，至於與國民黨在其他縣市有關縣市長提名作業方面，期待早日可以早日在2026地方共同政見上達成共識，就能進行政黨合作正式協議。他也表示，人民應該已經熟悉民眾黨做事的方式，就是跟人民承諾的事情要盡力做到。

黃國昌稱，就像在立院，不管是前兩年的立委或新上任的六人，都在實踐柯文哲2024年大選時開出的政策菜單，這也是黨團為何上週五院會最後一天，堅持把住宅法列為優先法案三讀通過。在共同政策與價值基礎上，有關於提名、競爭方式，在達成協議後到第三階段再處理兩黨在縣市長競爭部分。

民眾黨表示，春聯、紅包可以到各地黨部索取，也可以透過雲端下載到便利商店列印，發財金部分則是線上特別款。

