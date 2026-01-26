春聯揮毫送暖心 岡山醫院X嘉興國中義賣挺家扶

▲一筆一畫都是愛，嘉興國中學生揮毫春聯暖進岡山醫院。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】迎接農曆新年到來，高雄市立岡山醫院今（26）日攜手嘉興國中美術班，在院內放射科前植栽牆舉辦「春聯公益義賣活動」，由學生現場揮毫書寫春聯，並同步義賣陶藝作品及手作小物，將藝術創作轉化為公益行動，活動所得全數捐贈北高雄家扶中心，用於支持弱勢兒少生活照顧與教育扶助，傳遞新春祝福與社會溫暖。

活動吸引多位地方貴賓到場支持，包括立委邱志偉服務處秘書劉原良、市議員方信淵、黃秋媖，以及多位議員服務處代表與地方人士出席，對學生以藝術關懷社會、實踐公益的行動表達高度肯定，也肯定醫院長期深耕社會責任、串聯在地資源的用心。

現場氣氛溫馨熱絡，嘉興國中美術班學生專注揮筆，一筆一畫寫下象徵平安、吉祥與希望的春聯佳句，展現紮實的書藝功底；同時展出的陶藝與手作創作，風格多元、創意十足，吸引不少民眾、病友及醫護同仁駐足欣賞、踴躍選購，讓醫院空間洋溢濃濃年味，也讓公益義賣更具文化溫度。

岡山醫院院長于慶龍表示，醫院除提供優質醫療服務外，也持續推動社會關懷行動，透過與學校合作，讓藝術走進醫療場域，不僅為病友與家屬帶來心靈撫慰，也讓年輕世代有機會以專長回饋社會，讓醫院成為傳遞希望與善意的重要平台。

嘉興國中校長呂美儀指出，學校重視藝術教育與服務學習，學生從創作、義賣到與民眾互動，都是難得的學習歷程，透過實際行動理解分享與付出的價值，也感謝岡山醫院提供舞台，讓孩子的作品能為社會帶來正向影響。

主辦單位表示，此次活動結合教育、醫療與社福資源，不僅迎春送福，更凝聚社會善意，邀請民眾一同用行動支持公益，為弱勢兒少注入更多希望，讓新年的第一份祝福更加溫暖有力。（圖╱高雄市立岡山醫院提供）