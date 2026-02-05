春聯揮毫送祝福 高雄區監理所「金馬獻瑞◆福滿新春」活動深獲好評

記者鍾和風/高雄報導

為迎接馬年新春，高雄區監理所於今（5）日舉辦「高雄區監理所『金馬獻瑞◆福滿新春』業務推廣活動大獲好評」之春節推廣活動，辦理「金馬獻瑞◆福滿新春」贈送春聯及紅包袋活動，吸引眾多前來洽公的民眾熱情參與，現場洋溢著歡樂祥和的新春氣息，獲得民眾熱烈迴響，活動在溫馨喜氣的年節氛圍中圓滿落幕。

民眾熱情參與活動。(圖/高雄區監理所提供)

本次春聯贈送活動特別邀請中華民國書學會南區分會書法老師蒞臨現場，提供公益揮毫服務，民眾可自行指定春聯內容，再由老師親筆書寫新春祝福。手寫春聯深受民眾喜愛，索取踴躍、迅速送罄，不少民眾表示，在洽公之餘能獲得充滿年味的手寫春聯，充分感受到監理所貼心且富有人情味的服務。

民眾熱情參與活動。(圖/高雄區監理所提供)

此外，本次活動也同步進行服務滿意度回饋調查，邀請民眾於辦理業務後分享寶貴的服務體驗。凡完成回饋的民眾，皆可獲贈一份新春祝福紅包袋，象徵感謝與祝福，讓整體洽公體驗增添溫暖、驚喜與笑容。

民眾熱情參與活動。(圖/高雄區監理所提供)

高雄區監理所所長馮靜滿表示，監理及運輸服務與民眾日常生活密不可分，機關持續推動多項便民措施與優惠資訊，春節期間亦提供多項客運優惠折扣，便利民眾返鄉或出遊。歡迎民眾多加利用高雄區監理所官方網站（https://komv.thb.gov.tw/）或監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢相關資訊，亦可於上班時間來電洽詢。高雄區監理所感謝民眾的熱情參與與支持，未來將持續秉持「以民為本」的服務精神，推出更多貼心、多元的便民措施，陪伴民眾平安上路、順行每一程。