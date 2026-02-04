春聯揮毫「一馬平川」暗示超過李四川？黃國昌：不要太多政治聯想

民眾黨今召開「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對2026新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧，國民黨人選未定，民眾黨今（4日）確定徵召黨主席黃國昌出戰，黨下午召開新春小物開箱記者會時，黃國昌現場揮毫「一馬平川」四字，被問到是否意指想像一匹馬一樣、飛奔超過藍營新北市長呼聲最高的人選、台北市副市長李四川？黃國昌表示，新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想。

民眾黨下午於黨中央召開「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，黃國昌、前黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷出席。

廣告 廣告

迎接新年到來，四人抽祝福語要當場揮毫寫春聯，黃國昌抽到「一馬平川」，他笑說「我的字很少」；柯文哲則抽到「馬喜守佑」、陳琬惠是「都馬柯以」、張啓楷則抽到「鈔吉馬力」。

會後接受媒體聯訪時，媒體提問，國民黨新北市長人選未定，怎麼看今天有報導指李四川可能會在年前請辭台北市副市長？另藍白合進度為何？剛寫春聯時，寫了「一馬平川」，是否希望如同一匹馬一樣，飛奔超過李四川？柯文哲聽聞後，當場「喔」了一聲，對記者的提問似乎有些驚訝。

黃國昌則說，沒有啦，新年喜氣，寫春聯不要有太多的政治聯想，他想李四川在是台北市長蔣萬安非常重要也得力的助手，不管李四川在什麼位置上，相信對方都會全力以赴，扮演好角色。對於李四川任何的決定，身為政壇晚輩的他，都是滿滿的祝福。

黃國昌稱，至於跟國民黨彼此之間在其他縣市有關縣市長提名作業部分，他之前也跟大家公開報告過，先政策、價值、願景，這是最重要的事。他也期待可以早日跟國民黨針對2026年在地方選舉的共同政見，能早日達成共識，在這基礎之上，接下來就可以正式進行政黨合作的協議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德力挺周春米、陳光復連任！政院允諾澎湖軍公教年資加成30%

轟民眾黨拿中配挑釁分化台灣 吳靜怡：柯文哲就是李貞秀背後的影武者