春聯暗喻朝野僵局？ 韓國瑜：蛇年紛擾多盼「馬上幸福」

立法院長韓國瑜昨(31)日在立院發送限量春聯，吸引大批民眾排隊領取，韓國瑜透露，這次會選「馬上幸福」這四個字，是因為蛇年紛擾太多，因此希望大家在馬年都能幸福無比。只是立法院昨天才剛結束這個會期最後一次院會，不只中央政府總預算「一字未審」，連同1.25兆軍購特別條例都沒付委，得拖到下個會期才能審議。

立法院長韓國瑜說：「祝福大家，新年快樂，馬上幸福。」農曆年節將至立法院長韓國瑜，立院發放春聯合照簽名來者不拒，彷彿是院長小型見面會。立法院長韓國瑜說：「我們想到金蛇年，國內外情況都紛紛擾擾，我們期待馬年能讓大家覺得平安，能夠覺得幸福。」

透露「馬上幸福」背後巧思，熱情民眾也回應祝福，立法院長韓國瑜說：「祝福韓院長馬上長頭髮，跟佳芬姊生個娃一樣難。」朝野僵局如何解或許就像，馬上長頭髮般難以實現，尤其剛落幕的預算會期，今年度中央政府總預算卻「一字未審」。

根據推算立院新會期2月24日開議，待重選委員會和召委再來排案審查，恐怕也要拖到4.5月才有望通過，立委(民)吳思瑤說：「該欠的錢還是要還啊，欠人民3兆的總預算還是要審。」不只總預算，連同1.25兆國防特別條例都被在野封殺，美國在台協會處長谷立言也盼台灣各黨，放下黨派歧見視國防為人民安全議題，立委(國)羅智強說：「賴清德什麼時候兌現諾言，來立院報告並接受質詢，這個軍購條例就可以開始審。」

國民黨把球丟回執政黨，只不過國民黨團總召傅崐萁指控，國防特別預算不只1.25兆，連同後續延壽和維修總共將近4.5兆元。國防部也發新聞稿澄清，8年時間投入1.25兆預算為上限，傅崐萁4.5兆說法並非事實。

立法院長韓國瑜VS.記者說：「朝野要對話會希望總統，馬上來立院解決總預算嗎，恭喜大家，新年快樂。」卡關預算能否馬上有解，年後開議就盼朝野和解。

