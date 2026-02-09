春聯義賣傳愛迎新年 台南市醫為弱勢家庭募款

台南市立醫院邀請翁銘宏(右二)、燦坤3C崇德店(左一)一起響應展望會募集平安紅包活動。（市立醫院提供）

記者林怡孜／台南報導

迎接新的一年，台南市立醫院攜手台灣世界展望會南區辦事處推動公益行動，今年雙方合作正式邁入第九年。院方結合燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏，共同響應「平安紅包」募集活動，透過春聯義賣匯聚社會溫暖力量，為弱勢家庭送上新春祝福。

藝術家翁銘宏為活動設計多款創意春聯，巧妙融入馬年意象，推出經典版與Q版設計，題字包含「攏馬健康」、「攏馬平安」、「馬到成功」等吉祥祝語，兼具趣味與祝福寓意，吸引民眾購買收藏。春聯義賣所得將全數捐贈台灣世界展望會，作為弱勢家庭「平安紅包」善款。

廣告 廣告

台南市立醫院院長蔡良敏表示，連續九年與展望會合作舉辦紅包傳愛活動，是醫院對弱勢族群長期關懷的具體行動。他感謝燦坤3C崇德店持續投入，以及翁銘宏老師熱情參與，讓活動更具特色與吸引力。蔡良敏指出，每一份善款都是對弱勢家庭的重要支持，希望透過活動拋磚引玉，帶動更多民眾關心社會需要幫助的角落。

「馬年」意象的經典版與Q版春聯深受喜愛。（市立醫院提供）

台灣世界展望會南區辦事處主任黃美珍表示，感謝台南市立醫院多年來提供場地並主動串聯各界愛心資源。去年雙方合作募得新台幣二萬零三百三十五元，實際投入營養扶助等相關計畫，協助改善台南地區弱勢孩童的飲食與生活照顧。展望會去年透過各界支持，在台南地區服務約二千名孩童，期待今年在醫院與社會大眾持續響應下，募集更多資源，讓更多孩子與家庭獲得穩定且長期的支持。

燦坤3C南區區經理林聖庭表示，今年是第三年與台南市立醫院合作公益活動，除了推出專案商品慰勞醫護人員辛勞，現場也提供現煮咖啡，鼓勵民眾以小額捐款方式一同參與善舉。

本次春聯公益義賣活動於二月九日與十日連續兩天在台南市立醫院大廳舉行，期盼透過社會大眾的愛心，為弱勢孩童募集平安紅包，讓溫暖與希望陪伴他們迎接嶄新的一年。