春聯聯名！謝龍介同框韓國瑜、蔣萬安送祝福

▲國民黨立委謝龍介和立法院長韓國瑜聯名出春聯。（圖／謝龍介服務處提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年將近，政治人物都推出馬年春聯，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介今（23）日特地同框台北市長獎萬安、立法院長韓國瑜，介紹他們的聯名春聯。謝龍介表示，目前正快馬加鞭趕印中，預計1月30日開始會在台南市服務處、國民黨市議員服務處、台南市黨部發放。

謝龍介今提到，為了迎接馬年到來，特別與韓國瑜合推「馬上幸福」春聯、和蔣萬安聯名「今馬熊讚」春聯，一起向台南鄉親獻上新年祝福。目前春聯正快馬加鞭印刷中，預計1月30日開始會在台南服務處、國民黨市議員服務處、台南市黨部發放。希望這張春聯，能給鄉親們討吉利、添福氣，今年一定好過年、行好運、幸福滿滿！

而和謝龍介同框的蔣萬安也說，「今馬熊讚」指的是當下每個時刻都是最美好、最讚的。謝龍介認為，過去不好沒關係，今年馬年熊讚。

▲國民黨立委謝龍介和台北市長蔣萬安聯名出「今馬熊讚」春聯。（圖／謝龍介服務處提供）

