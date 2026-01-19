春聯迎新年 防詐護安全

多元文化講師范氏伶帶領新住民夫妻體驗越南年節文化。(移民署南投縣服務站提供)

▲多元文化講師范氏伶帶領新住民夫妻體驗越南年節文化。(移民署南投縣服務站提供)

移民署南投縣服務站近日舉辦「新住民家庭教育課程」，結合生活適應分享、年節文化體驗及反詐騙宣導，在輕鬆溫馨的氛圍中，讓新住民朋友感受臺灣社會的支持及關懷。

因應農曆新年到來，講師范氏伶帶領新住民朋友體驗以「絹印版畫」方式製作春聯，並以母國語言寫上新年祝福，讓新住民朋友透過熟悉的語言與創作方式，親手完成專屬的新年祝福。不少人也直呼「第一次用這樣的方式做春聯，留下特別的新年回憶」，迎新年的氣氛格外熱鬧。「過年就是要吃粽子」，范氏伶講師笑著說明越南人在過年時會準備粽子，象徵家庭團圓及感恩祖先，也期盼新一年平安順遂，讓現場在歡樂中多了一份文化交流的溫度。

廣告 廣告

除生活分享及文化體驗外，南投縣服務站也把握機會進行 反詐騙宣導，提醒民眾留意近年常見的假投資、假交友及人頭帳戶等詐騙手法，呼籲面對來路不明的電話、簡訊或網路訊息時務必提高警覺，共同守護自身與家庭的財產安全。

移民署南投縣服務站站主任邵建軒表示，新住民家庭教育日不僅是資訊宣導的場合，更是一個分享文化、交流情感的重要平臺，並期盼協助新住民朋友在臺灣建立安心生活的基礎。