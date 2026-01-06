春聯送暖迎新年 里長發揮專長關懷弱勢家庭暖人心





台中市大安區龜殼里長洪正義，長期關懷區內弱勢家庭，為能達到營造溫馨祥和的年節氛圍，他發揮書法專長，親自書寫並慷慨捐贈春聯五十幅，預計在農曆年底聯合物資發放活動時，一併致贈予弱勢家庭，將一筆一畫的新春祝福，化為實際行動傳遞溫暖關懷。

洪正義里長長期投入地方公益事務，關心里內及社區弱勢族群，近三十年來，每年都書寫千幅春聯致贈全里里民，其餘並送弱勢做公益，其愛心深得地方肯定。此次再以親筆書寫的春聯送上誠摯祝福，不僅為年節增添喜氣，也讓受贈家庭在寒冬中感受到來自社區的支持與溫情，展現濃厚的人情味與在地關懷精神。

廣告 廣告

區長許宏綺表示，感謝洪里長善用自身專長回饋社會，以溫暖人心的方式關懷弱勢家庭。期盼透過聯合物資發放活動，整合社會各界資源，讓更多需要協助的家庭獲得實質幫助，共同營造關懷互助、溫馨友善的社區環境。



更多新聞推薦

● 接見歐洲議會訪團 賴清德：盼台歐攜手打造民主供應鏈