春聯香墨迎新年！中彰榮家長輩大展書法才華

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，中彰榮家今（4）日熱鬧舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，邀請住民長輩和社區書法老師一起揮毫，將新春祝福化作一幅幅墨香濃厚的春聯。活動現場喜氣洋洋，洋紅色春聯和金色對聯紙映襯在大廳，伴隨著歡快的新春音樂，充滿過年的熱鬧氣息。

中彰榮家舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，邀請長輩住民和書法老師現場揮毫，用手寫春聯傳遞溫暖祝福。（中彰榮家提供）

長輩住民與社區書法老師親手寫下祝福，讓每一張春聯都比3C產品更有溫度，充滿用心與情感，也讓整個家區瀰漫濃濃的人情味。

活動由榮家主任呂德義向長輩們拜早年揭開序幕，隨後與受邀書寫春聯的志工長輩們，一起寫下「馬年」期許的單字春聯。書法造詣深厚的張曉梅阿姨、尤振海伯伯端坐在桌前，拿起毛筆，穩健的筆法將「福」字寫得大氣有力，寓意榮家每位住民及工作人員在新的一年都能平安、健康、福氣滿滿。

隨後，長輩們各就各位，伴隨喜氣洋洋的音樂開始揮毫，每個人專注又投入，筆法時而豪放，時而細膩，像萬馬奔騰般的墨跡在紅紙上飛舞。現場圍觀的住民仔細挑選自己喜愛的字體和對聯內容，有的甚至躍躍欲試，忍不住拿起毛筆即興揮毫，笑聲、討論聲與筆墨摩擦聲交織，氣氛熱鬧又溫馨。

工作人員與照服員也加入挑選春聯的行列，準備在大掃除後將春聯貼在各房門口，讓榮家每個角落都充滿年節喜氣。

呂德義表示，貼春聯是國人過年傳統習俗，長輩們在榮家生活多年，每年都會貼上自己手寫的春聯，不只是象徵除舊佈新，更彰顯榮家像一個和樂的小社區，大家和諧共處。

手寫春聯比起手機訊息或電腦打印，更能傳遞真心與溫暖，讓人感受到長輩對新年的祝福與用心。透過揮毫活動，不僅讓長輩享受新春喜悅，也能活動手腳、活絡筋骨、發揮才華，增強自信心。看到每年參加的長輩志工仍健康、筆法穩健，榮家團隊也感到格外窩心。

活動最後，整個大廳充滿墨香和笑聲，每位長輩手捧自己或朋友的春聯，臉上都洋溢著滿足的笑容，大家共同迎接充滿希望的「福馬年」，將溫暖與祝福延續到每個房間、每個角落。