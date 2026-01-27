春聯馬年句子有哪些？什麼時候貼？春聯貼法、習俗、禁忌一次掌握

貼春聯是家家戶戶農曆新年增添節慶氣氛的方式，有著除舊布新、祈福納吉的美好寓意。傳統版本之外，市面上也販售有不少創意版春聯。無論是哪一種春聯，你可能想問，究竟貼春聯時間為何？可以提早貼嗎？春聯平仄怎麼看？春聯左右怎麼貼？貼春聯的禁忌有哪些？Yahoo新聞編輯室帶你一起認識貼春聯的眉角，陪你貼上充滿喜氣的春聯，準備迎接新年到！

貼春聯是一種表達祝福與寄託希望的方式，依循傳統習俗，貼春聯的時間、貼法大有講究！（示意圖／Getty Images）

貼春聯時間何時最佳？春聯可以提早貼嗎？

民俗專家楊登嵙指出，貼春聯的時間以「除夕上午6時到中午12時之間」為宜，此時陽氣最旺；加上中午12時過後，要拜祖先和地基主，因此選在中午前貼新春聯是最合適的時段。以今（2026）年來說，除夕落在國曆2月16日，大家可以把握這天上午貼春聯。

廣告 廣告

許多民眾可能因為工作、返鄉，來不及在除夕當天貼春聯，想了解春聯是否可以提早貼？答案是可以的！命理師黃逢逸表示，習慣在小年夜（今年落在國曆2月15日）拜天公的民眾，可提前於小年夜貼好春聯。

Yahoo解釋性新聞

春聯馬年句子有哪些？

2026年是馬年，馬在傳統文化裡，象徵著力量及速度，有奔騰向前的美好涵義。讀者朋友除了張貼一般傳統的春聯，也可選擇專屬馬年的春聯迎新春，更加應景喜氣哦！

馬年的春聯句子選擇多元，想慶祝馬年到來的歡騰，可寫「爆竹聲聲催快馬，梅花朵朵笑春風」、「馬踏祥雲馱福至，花開盛世報春來」、「馬蹄踏碎寒梅雪，春風吹開盛世花」、「駿馬奔騰開盛世，馬到福到慶佳節」、「策馬揚鞭迎春到，馬馳千里賀新年」、「馬啼春色花迎客，馬舞東風喜滿門」或「馬踏祥雲添瑞氣，金馬報喜送吉祥」等。

如果想著重在形容闔家歡樂的佳節氛圍，可選擇「龍騰馬躍迎春到，家和萬事喜氣高」、「馬報春暉幸福至，闔家團圓慶新年」、「春滿人間家家樂，馬馳好運歲歲新」；要是想著眼於事業成功，則可以寫「馬蹄聲聲踏勝境，功業輝煌志氣高」、「馬鞭揚起成功志，馬術展現榮耀光」或「馬到成功開鴻運，駿馬奔騰報豐年」，每句都帶有正面的祝福。

春聯對聯平仄、上下聯怎麼分辨？左右又該怎麼貼？

貼春聯之前，首先要確認位置。大家可以站在屋外、面向大門，在你的右手邊貼的是上聯，左手邊貼的是下聯，門上正中間則是貼橫批。

那麼，要怎麼分辨春聯對聯到底是上聯還是下聯呢？這時候就要依照春聯最後一個字的平仄來分辨，平聲指的是注音的一聲、二聲，仄聲則是指三聲、四聲、入聲。

學會分辨平仄聲後，記得「右上仄，左下平」的口訣。右邊為上聯，也就是仄聲句；左邊則是下聯，為平聲句。舉例來說，常見的春聯句「天增歲月人增壽」最後一個字「壽」為仄聲，屬於上聯，應該貼在右側；「春滿乾坤福滿門」最後一個字「門」是平聲，屬於下聯，應該貼在左側。

不過，春聯偶爾會發生「兩句都是平聲」的情況，此時可以念台語來輔助理解。假如台語發音為四聲、入聲（短、急促音）則為仄聲，比如「福」、「德」。以「四季平安原是福，一堂和煦變成春」為例，兩句看似句尾都是平聲，然而因「福」的台語發音是短而急促的仄聲，故「四季平安原是福」為上聯，「一堂和煦變成春」為下聯。

單字春聯怎麼貼？

春節期間，大家一定有看過「春」、「滿」、「福」、「財」等單字春聯，張貼方式也各有眉角：

春： 不貼大門，應貼在窗戶。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，這樣貼容易招來爛桃花。

滿： 適合貼在冰箱或米缸等跟食物有關的地方，象徵年年有餘。

福： 根據張貼位置有正貼、倒貼兩種情況。米桶、櫃子等容器建議倒貼，因為在倒米桶時字會轉正，有「福倒不出來」的寓意，表達福滿之願；門口則以正貼較佳，倒貼容易把福氣倒光。

財：倒過來貼，是財到的意思。但大門口不可以把財倒過來貼，因為有把財倒光光的意思。

春聯禁忌還有哪些？

除了上文提及的一般春聯、單字春聯的貼法，貼春聯背後還有不少禁忌。Yahoo新聞編輯室盤點五大禁忌，友善提醒大家在貼春聯時，務必多加留意！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※2026年送神日是哪天？清屯日要拜拜嗎？準備供品有哪些？清屯流程與禁忌?（冬瓜行旅）