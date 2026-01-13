春聯、泡泡與新年祝福 白安《路邊野餐》巡演開年感動登場

白安在2026開年之際就與歌迷相會。（相信音樂提供）

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會自2025年11月從台中啟程，走過北京、上海、成都、武漢後，2026年開年之際於上週末連續在深圳、廣州開唱，與歌迷一起迎接嶄新的一年。她向全場送上祝福，期待大家在新的一年裡創造更多美好的回憶，溫暖話語瞬間拉近彼此距離。

白安大玩泡泡機，全場一起還老返童。（相信音樂提供）

為了迎接新年，白安特別準備近30張親筆手寫春聯送給歌迷，除了「春」「福」等傳統字樣，也加入「心情八」「好野」「嘿嘿」「馬利」等充滿巧思的趣味題字，希望用輕鬆幽默替大家帶來好心情。第一張春聯送給最早到場的歌迷，題字為「星期八」，她笑說就像多出來的放假一天，鼓勵大家過年一定要好好休息。

白安也分享與她一同製作《星期八》專輯、並隨行巡演的夥伴陳信伯，演出前5天因意外摔斷左邊鎖骨緊急動刀。她透露對方開完刀第一時間仍安慰她說「我沒事」，只是演出時左手無法高舉，她便調皮號召全場一起舉起左手，笑虧對方「你有沒有覺得很討厭」，逗得全場大笑，隨後也送上寫著「康」字的春聯，祝福他早日康復。

白安以音樂與手寫春聯迎向嶄新一年。（相信音樂提供）

演唱會中，白安一連獻唱多首《星期八》新歌與經典作品，演唱〈就讓我像個孩子一樣〉時，歌迷用泡泡機讓全場被泡泡包圍，她也親自加入其中，彷彿回到童年。她帶來象徵告別與重生的〈我把你留在去年〉，分享要定期為生活「大掃除」，才能迎接新的美好，並將〈雪人〉中的「Merry Christmas」改成「新年快樂」，獻上專屬新年的祝福。《路邊野餐》巡演將於1月25日登上Zepp New Taipei、3月7日於高雄後台 Backstage Live開唱，台北場正好是第八場，她也預告將帶來更升級、更沈浸式的「星期八」體驗。

