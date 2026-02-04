春聯「馬踏飛燕」引熱議 蔣萬安：議員聯名春聯都樂意配合

台北市議員徐弘庭與市長蔣萬安聯名發送的春聯引發熱議，題字內容中的「馬踏飛燕」遭網友聯想是否暗示踩台中市長盧秀燕。對此，蔣萬安今（4）日受訪回應，只要是議員希望聯名的春聯，他都樂意配合。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

徐弘庭聯名蔣萬安邀請知名作詞人方文山題字揮毫過年春聯，內容為「馬踏飛燕迎新歲 千里之行運騰飛」。不過遭到網紅胡采蘋指出落款位置不當「喧賓奪主」以及內容「馬踏飛燕」讓人引發聯想。

徐弘庭聯名蔣萬安春聯。（圖／徐弘庭臉書）

針對聯名春聯引發的討論，蔣萬安今天出席捷運環狀線東環段開工活動時簡短回應，議員希望聯名的春聯他都會配合，並重申北市府春聯的吉祥話為「今馬熊讚」，未對「馬踏飛燕」是否影射盧秀燕的聯想多做回應。

徐弘庭受訪則回應，內容是方文山自由創作，但「馬踏飛燕」是東漢很有名的青銅器，有著一個時代國力鼎盛的象徵，在網紅發文之前，完全沒想到可以聯想到盧秀燕。他狠酸，看來現在網紅政治化的情況非常嚴重。

