春聯「馬踏飛燕」暗嗆盧秀燕？蔣萬安吐4字

▲台北市長蔣萬安（右）的聯名春聯中，「馬踏飛燕」一詞被解讀為「踩」著台中市長盧秀燕（左）。（資料畫面／記者顏幸如攝）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將近，政壇春聯戰提前開打，台北市議員徐弘庭今年再度推出聯名春聯，不僅請到知名作詞人方文山親筆題字，還邀請台北市長蔣萬安共同署名。不過，春聯內容中的「馬踏飛燕」一詞，疑似暗藏政治玄機，引發討論。對此，蔣萬安也發聲回應了。

這副春聯全文為「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」，由於「燕」與台中市長盧秀燕的姓名巧合對應，「馬踏飛燕」一詞甚至被解讀為「踩」盧秀燕之意，讓不少網友聯想，這其中是否暗喻藍營內部角力，也讓話題迅速延燒。

廣告 廣告

對此，蔣萬安今（4）日出席捷運環狀線東環段CF710區段標開工典禮，受訪被問及此事時，他則是語氣輕鬆表示，議員希望春聯能夠聯名，他一向都很樂意配合，話鋒一轉，重申台北市府的春聯吉祥話「今馬熊讚、今馬熊讚」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃金交叉只是開始？賴清德成「王牌助選員」 吳子嘉大膽預言2026

怕被「舔共」拖下水？盧秀燕低調訪美 他曝：鄭麗文淪中共月亮

賴清德民調重現「黃金交叉」！林濁水揭這件事：評價大翻案