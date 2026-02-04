春聯"馬踏飛燕"暗指蔣踩盧? 議員徐弘庭:未有政治解讀

生活中心／陳堯棋、嚴凱 台北報導

快過年了，不少民代會印春聯送選民，國民黨台北市議員徐弘庭，與台北市長蔣萬安聯名的春聯，被發現上頭有"馬踏飛燕"四個字，引發外界聯想，是不是暗指屬馬的蔣萬安，要踩盧秀燕？對此，徐弘庭說連續11年請方文山寫春聯，曾未有過政治解讀，引起爭議，他說他對不起方文山，要請他吃十次飯才夠！

台北市議員(國)徐弘庭：「你看這(春聯)，落款也是這樣嘛。」國民黨台北市議員徐弘庭，大方秀出好友方文山的親筆馬年春聯，左下方還跟市長蔣萬安聯名。「祝你生日快樂。」只是其中一句"馬踏飛燕迎新歲"，難道是暗示屬馬的蔣萬安，要踩踏台中市長盧秀燕嗎？

財經網紅胡采蘋質疑徐弘庭春聯落款錯誤。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「議員其實他們的春聯，希望我們聯名，我們都會很樂意配合，春聯"今馬熊讚"、"今馬熊讚"、"今馬熊讚"。」書法家張炳煌：「他如果把(作者)名字，不要寫到右上方的頂頭，寫到下面一點的話，應該是還OK啦，感覺好像比較客氣一點。」蔣萬安面露尷尬，趕緊搬出"今馬熊讚"打圓場。財經網紅胡采蘋在臉書發文，說其實這幅字的問題，還不是馬踏飛燕是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕，最大的問題是作者的"落款"，應該要在左下方，但卻變成蔣萬安、徐弘庭的名字，把方文山寫在右上角，變成送給對方的"上款"，恐怕有喧賓奪主的意味！？

徐弘庭秀方文山親筆春聯。（圖／民視新聞）書法家張炳煌：「他如果把(作者)名字，不要寫到右上方的頂頭，寫到下面一點的話，應該是還OK啦，感覺好像比較客氣一點。」台北市議員(國)徐弘庭：「我覺得看事情的時候，心態非常重要，"馬踏飛燕"大家認為說，這是一個國力鼎盛，這樣得一個展現，所以換作在馬年，我覺得是一個一馬當先，網紅講說這是喧賓奪主，表示她認為政治人物是主，對我來講，這整張都是方文山的創作，我覺得哀，實在抱歉啦，我大概要請你吃十次飯。」徐弘庭無奈，笑稱要請方文山吃飯賠罪。只是上個月藍營新北市議員陳偉杰，新年春聯寫出"一馬平川"，才被解讀是支持李四川參選新北市長，也難怪這回議員聯名春聯，又再度引發政治聯想！

