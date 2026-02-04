春聯「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？蔣萬安急喊4字回應了

記者陳思妤／台北報導

春聯馬踏飛燕被質疑暗踩盧秀燕，蔣萬安回應了（組合圖）

農曆春節將至，許多民眾貼上春聯要準備過節。但台北市長蔣萬安和台北市議員徐弘庭聯名的春聯寫著「馬踏飛燕」，加上蔣萬安生肖又屬馬，引發聯想，是否在暗踩台中市長盧秀燕，引起討論。蔣萬安今（4）日一被問到此事，搬台北市政府推出的春聯，急喊「金馬熊讚」。

蔣萬安和徐弘庭推出聯名春聯，「馬踏飛燕迎新歲，千里之行運騰飛」。但其中「馬踏飛燕」一詞，不免讓人想到盧秀燕。不少網友質疑，「有何用意？」、「盧媽要氣死了」、「馬英九打爆盧秀燕？」

蔣萬安和台北市議員徐弘庭聯名的春聯寫著「馬踏飛燕」（圖／翻攝自徐弘庭臉書）

蔣萬安今天出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，會前被媒體問到，春聯「馬踏飛燕」被說是暗踩盧秀燕嗎？他表示，議員春聯希望聯名都會很樂意配合，「春聯…啊…金馬熊讚、金馬熊讚、金馬熊讚」。

除了被質疑暗踩盧秀燕外，財經網紅胡采蘋也發文指出，其實這幅字的問題還不是踏平飛燕是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕，最大的問題其實是作者落款，應該要落在左下方，稱為「下款」。

胡采蘋指出，既然是這幅字的作者，應該是落款在左下角，由於是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副才對。最好是用行書或草書，在蔣萬安徐弘庭的楷書旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者，作為落款，才不會喧賓奪主，也能揭示作者。

