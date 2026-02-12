春藝草地音樂會首波強檔 《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影音樂會台灣首演登場
2026高雄春天藝術節草地音樂會首檔售票節目揭曉，迪士尼經典鉅作《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影音樂會將於3月7日至8日一連兩晚，在高雄市立美術館草坡磅礡登場。由指揮吳曜宇領軍高雄市交響樂團現場演奏全片配樂，並同步放映電影全版內容，這也是該電影音樂會在台灣的首次演出，邀請影迷與樂迷在星空草地間，共同啟航一場結合視覺與聽覺的冒險盛宴。
↑圖說：迪士尼《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》草地音樂會與高雄市交響樂團（照片授權- Disney Concerts/高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）
《加勒比海盜 神鬼奇航》系列之所以成為影史最具代表性的冒險電影之一，音樂功不可沒。首部曲《鬼盜船魔咒》由作曲家克勞斯・巴德爾與奧斯卡、葛萊美獎得主漢斯・季默攜手打造配樂，創造出兼具磅礡氣勢與鮮明主題性的音樂語彙。其中主題曲〈He’s a Pirate〉以電子音色融合管弦編制，旋律昂揚、節奏明快，在層層堆疊的銅管與弦樂推進中，形塑出無可取代的冒險精神，成為電影配樂史上極具辨識度的經典旋律。
巴德爾與季默透過銅管、弦樂與電子音樂的交錯運用，營造立體而壯闊的聲響層次，使音樂在情緒鋪陳與戲劇張力建構上發揮關鍵作用。《鬼盜船魔咒》原聲帶亦曾榮獲美國作曲家、作家與發行商協會（ASCAP）2004年電影電視音樂獎最賣座電影獎，並入圍世界電影原聲帶大獎年度最佳電影原聲帶，奠定其在影壇與樂壇的經典地位。
↑圖說：高雄市交響樂團 指揮吳曜宇 草地音樂會（圖片來源：高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）
適逢電影問世23週年，本次電影音樂會首度在台灣登場，高雄市交響樂團將於戶外草地空間，以現場交響樂重現片中驚濤駭浪與冒險場景。當大銀幕上傑克‧史派羅船長率領鬼盜船揚帆出航，現場樂音將成為推動劇情的風帆，帶領觀眾在夜色與海風交織的氛圍中，再次航向充滿傳奇色彩的加勒比海。
本場草地音樂會票價499元，同場次購買四張享九折優惠，另設青年席五折及雙響套票方案，購票可洽OPENTIX售票系統。主辦單位表示，本節目獲高雄春天藝術節藝文支持單位聯邦銀行、嘉鴻遊艇與隆興鋼鐵協力支持，相關節目資訊可至高雄春天藝術節官網及官方社群平台查詢。
