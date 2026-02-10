▲春蟹入饌旬味登場！JR東日本大飯店台北HAYASE推出「日本蟹盡享會席」限時饗宴。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】當春季氣息悄然轉暖，正是品味螃蟹細緻鮮甜的最佳時節。JR東日本大飯店台北館內「HAYASE日本料理」順應時令推出期間限定「日本蟹盡享會席」，精選松葉蟹、鱈場蟹與毛蟹入饌，自2026年2月25日至4月30日限時供應，每位售價4,300元，以正統日式會席料理手法，為饕客獻上一場春日限定的旬味饗宴。

在日本料理文化中，螃蟹象徵著季節的恩賜，也是展現料理職人技藝的重要食材。本次「日本蟹盡享會席」共規劃11道料理，運用超過10種料理技法，從炙燒、湯引、蒸製到天婦羅，層層鋪陳蟹肉在不同烹調下的細膩風貌，完整詮釋會席料理所重視的「旬味、平衡與留白」美學。

套餐以「菊花涼拌毛蟹」揭開序幕，食用菊花花瓣襯托毛蟹清甜，視覺與味覺皆顯輕盈雅致；「蟹黃雞蛋豆腐」則以滑順口感揉合濃郁蟹黃香氣，展現溫潤細膩的層次。接續登場的「松葉蟹湯引及白肉旬魚」回歸食材本味，而「蟹肉生海膽壽司」則以海膽的柔滑甘甜與蟹肉鮮味相互交織，餘韻綿長。

主菜部分同樣精彩。「烤鱈場蟹」透過精準火候引出蟹肉的甜度與海味層次；「松葉蟹甲羅揚」將蟹肉與蔬菜丁拌入特製醬汁後填入蟹殼酥炸，外酥內嫩、香氣濃郁；「鱈場蟹天婦羅」則以輕盈麵衣包覆厚實蟹肉，呈現酥脆與彈嫩交錯的口感對比。

套餐後段延續細緻節奏，「馬鈴薯饅頭蟹肉蛋花芡」口感柔潤溫和，「蟹肉琥珀凍」清透雅致，「蟹肉鮭魚卵飯」以鮮味層層堆疊收束味蕾，最後搭配「花蟹味噌湯」與飯店特製甜點，為整場蟹宴畫下優雅句點。

HAYASE日本料理料理長郡司行雄表示，當季蟹類因捕撈期與運輸條件限制，供應量相對有限，加上會席料理製程繁複細膩，建議饕客提前預約，把握春季限定的日本蟹旬味饗宴。