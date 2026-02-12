春遊中部森林區 櫻花綻放迎新春
記者徐義雄／台中報導
馬年農曆春節，林業及自然保育署台中分署推薦大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區等春節走春好去處，邀請民眾在新春期間走進山林，在櫻花綻放、鳥鳴啁啾的大自然中，感受春回大地的生機與喜氣。
台中分署表示，春節期間正逢武陵櫻花季，大雪山、八仙山國家森林遊樂區山櫻花正值盛開，香甜花蜜吸引冠羽畫眉、熊蜂穿梭花叢採食，讓遊客可近距離感受到大自然蓬勃的生命力。
大雪山及八仙山國家森林遊樂區初一至初五推出「喜氣洋洋、馬年抽好運」活動，兩個園區購買文創商品不限金額即可獲得紅包袋，消費滿五百元參加好禮抽獎。
武陵國家森林遊樂區於二月十三日到二十二日推出「二葉松萃取展示」，於武陵山莊現場，提供二葉松精油體驗活動。
東勢林業文化園區融合林業歷史、人文展示與休憩空間，是寓教於樂的春節旅遊選擇。豐原「營林所臺中出張所宿泊所」初二至初六推出《森居記?泊春宴》，每日安排不同主題的深度活動。從品茗詩會、親子戲偶手作、到新春揮毫與平安結編織，民眾在古蹟內靜心享受假期。
春節期間營運安排方面，大雪山及八仙山國家森林遊樂區於除夕休園；東勢林業文化園區與營林所臺中出張所宿泊所除夕及初一休園，其餘時間正常營運；武陵國家森林遊樂區配合武陵農場全年無休。另林業保育署台中分署轄內谷關七雄、鳶嘴稍來山及橫嶺山等十三條自然步道春節期間全數開放。
