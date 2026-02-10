春遊勞博 探索馬年勞動事件 親手打造專屬職人樣貌

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接馬年到來，高雄市勞工局勞工博物館規劃一系列的春遊勞博及春日限定的活動，邀請民眾走進3樓《點時成今—影響台灣的勞動事件》常設展，在時間長河中，找出那個最觸動你的「馬年大事件」，完成任務就能把祝福帶回家；陪伴孩子在1樓兒童勞動教育空間《無框職人—當工仔遇上性別新視界》特展，讓職場平權與多元價值意識從小扎根，勞工局提醒，勞博館週日、週一休館，春節期間開館日為初四、初五(20日、21日)，觀展時間9:00至17:00。緊接著將在3月至5月推出6場次限定的《無框職人》推廣教育活動，結合特展導覽與創意體驗，帶領學員親手創作出心中的職人樣貌。

廣告 廣告

勞工局表示，歡迎市民朋友一起在春季走進博物館，在勞動的歷史與故事中，體驗更多的感動與無限的可能。其中，3月至5月的《無框職人》推廣教育活動，採預約報名，名額有限、額滿為止。活動包括特展導覽與「工仔」創作體驗兩大部分，展覽中除了有高雄勞動身影，更集結了五位挑戰性別與職業刻板印象的在地勞動者，展出他們親手創作的「台灣工仔」公仔及生命故事。以參展職人電力技術人員林婉婷為例，她以實力克服性別與體能挑戰，也在工作現場展現女性的專業與堅韌，藉此讓大眾思考跨出職業與性別框架的可能。

接著，由專業老師帶領的「工仔」創作課程，以勞博館創館初期「台灣工仔」為基底，參加者親手創作出心中的職人樣貌，寓學習於創作，希望以輕鬆互動的方式，讓民眾理解性別框架對職涯選擇的影響，並鼓勵兒童與青年自由探索未來可能。活動預計在115年3月7日（六）、4月11日（六）及5月2日（六）舉行，每日共2場（上午場及下午場），地點位於勞工博物館1樓兒童勞動教育空間（高雄市前金區中正四路261號），詳細報名方式，請持續關注勞工博物館官網與Facebook社群平台最新訊息。（圖／記者王雯玲翻攝）