春遊台中後花園 走進大坑山林步道春暖山林湯泉甦醒

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▲台中大坑溫泉榮獲 2025 台灣好湯「最佳新創獎」銅牌，肯定其結合登山步道與溫泉療癒的創新旅遊模式。（參山管理處提供）

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】

山城裡的自然綠洲：生態旅遊資源豐富

大坑溫泉區位於台中市北屯區的大坑風景區內，隸屬於頭嵙山系，是台中少見結合低海拔山林、完善步道系統與溫泉資源的旅遊聚落。因地層劇烈變動而意外發現溫泉湧出，使大坑從原本的健行勝地，逐步發展成兼具休閒與療癒功能的自然溫泉區。台中大坑溫泉區憑藉著將登山步道與溫泉休閒深度整合的創意體驗，榮獲2025 台灣好湯金泉獎「最佳新創獎」銅牌殊榮！

春季的大坑，氣候溫和、山林轉綠，沿著大坑步道系統行走，從九號步道、風動石、觀音亭到頭嵙山稜線，皆可感受城市與自然之間恰到好處的距離。這樣的地理條件，讓大坑成為適合半日健行＋溫泉放鬆的理想目的地，也為春季旅遊創造更多彈性玩法。

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▲大坑溫泉區提供多樣化的休閒選擇，不論是精緻湯屋或適合全家同樂的露天設施，皆展現新創溫泉區的活力。（參山管理處提供）

▲大坑溫泉區提供多樣化的休閒選擇，不論是精緻湯屋或適合全家同樂的露天設施，皆展現新創溫泉區的活力。（參山管理處提供）

大坑湯泉特色 來自斷層的溫柔礦泉

依據台灣好湯官方資料，大坑溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉質清澈無色、無明顯氣味，酸鹼值約在中性7左右，湧出地表時泉溫約為58℃。由於富含鈉、鎂、鈣、鉀及碳酸離子等多種礦物質，泡後肌膚觸感細緻柔滑、不黏膩，相當適合長時間浸泡。

與多數硫磺泉區不同，大坑溫泉沒有刺鼻氣味，泉性溫和，無論是泡湯、沐浴，甚至經處理後作為礦泉水使用，都被認為對身體循環與放鬆有正向助益，因此也被譽為「溫泉中的溫泉」。特別在春季氣溫不上不下的時節，選擇低溫差、輕負擔的泉質，更符合現代旅人對健康與日常療癒的期待。

▲「上午在山林、下午在湯池、傍晚回城市」的獨特距離感，是大坑奪得新創獎的魅力核心。（參山管理處提供）

不只是單點體驗 同時串連豐富的周邊旅遊資源

來到大坑可以安排上午健行大坑步道群，依體力選擇不同難度路線，春季沿途新綠、野花與林蔭景觀，是親近山林的最佳時節。推薦風動石、觀音亭與步道制高點，晴朗天氣下可遠眺台中市景，結合自然與城市的畫面，是春日取景熱點。

健行步道口與大坑商圈聚集多樣在地小吃、咖啡館與山產料理，從健行補給到慢食午茶都能輕鬆銜接。午後安排泡湯行程，讓身體在運動後徹底放鬆，為一趟山城小旅行畫下溫柔句點。

▲春季的大坑步道群新綠滿盈，從九號步道出發，在林蔭與野花間感受台中後花園的自然氣息。（來源：台中市政府網站）

將大坑溫泉放進你的春旅行事曆

相較於秋冬旺季的熱鬧氛圍，春季的大坑溫泉，更適合慢慢走、輕輕泡。台灣好湯誠摯邀請旅人跳脫季節框架，將溫泉視為四季皆宜的生活風景——早上健行山林、下午泡湯放鬆、傍晚回到城市，這樣剛剛好的節奏，正是春季旅遊最動人的價值。

更多台中大坑溫泉與全台溫泉區資訊，請參考「台灣好湯」官方網站：🔗 https://taiwanhotspring.net/