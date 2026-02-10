春遊嘉義首選！Taiwan PASS台灣燈會限定版2/14販售 交通景點門票全包

阿里山林業鐵道。 圖：交通部觀光署／提供

[Newtalk新聞] 眾所矚目的「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義盛大登場。交通部觀光署宣布推出限量1,000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，預定於2月14日開始在線上OTA販售。該產品結合台鐵3日周遊券，及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1，廣邀國內、外旅客賞燈及旅遊。

觀光署表示，旅客自2月14日起至3月15日期間，購買「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，就加贈嘉義景點門票，涵蓋阿里山國家森林遊樂區、國立故宮博物院南部院區、鄒族逐鹿文創園區、板陶窯、達娜伊谷、太平雲梯及咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點，鼓勵旅客將行程從燈區現場跨域延伸至周邊景點，並將天數拉長為「3天2夜深度國旅」，帶動嘉義在地住宿、餐飲及消費，擴大燈會整體觀光效益。

觀光署指出，Taiwan PASS作為整合型觀光交通產品，串聯高鐵、台鐵、捷運、台灣好行及在地交通運具，展現「一票多用」的便利性，自2024年推出以來已銷售逾3.3萬套，廣受國內外自由行旅客好評，未來將持續透過「Taiwan PASS × 大型活動」策略推動跨區域旅遊，帶動地方觀光發展。

另外，2026台灣燈會舉辦期間，適逢阿里山櫻花季於3月10日開跑，是春遊的好時機，旅客可利用「Taiwan PASS台灣燈會限定版」無縫串聯鐵路與在地交通，搭乘阿里山林鐵或台灣好行阿里山線，上山探訪阿里山的森林步道與櫻花林，輕鬆規劃「夜觀燈會＋日賞櫻花」雙主題行程。

國立故宮博物院南部院區。 圖：交通部觀光署／提供

Taiwan PASS台灣燈會限定版產品資訊懶人包。 圖：交通部觀光署／提供

達娜伊谷。 圖：交通部觀光署／提供