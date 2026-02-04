春遊日韓好時機！第二季「合理團費」降逾10% 紐澳也調降

日本櫻花示意圖。陳泓儒攝



旅行業品質保證協會今日（2/4）公布2026 年第二季各線旅行團合理售價，日本線因機位及飯店供應充足，整體團費較去年同期下降約10%；韓國線則因機票票價下跌，相較去年同期，首爾團降15.5％、釜山降24.1％、濟州島降18.9%。反觀長程及特殊路線，則受通膨、燃油成本等因素影響，價格走勢偏高。

品保協會指出，日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約1成，其中北海道、東北地區較上季調降，其餘地區則小幅調漲約1至2千元，以5到7天行程為例，日本團合理價格約落在3.2萬至4.7萬間，依航點與旅遊區域略有差異。

韓國方面，3月底到4月進入熱門賞櫻旺季，截至2025年第4季，旅行團銷量已達65%，可售機位也所剩不多，堪稱近年賞櫻季銷售速度最快的一年，加上票價下滑與台幣兌韓元匯率走勢有利，團費降幅相對明顯，首爾、釜山與濟州島行程合理價格約1.4至3.3萬元，較去年同期下滑15至24%，成為第二季出國旅遊中CP值較高的選擇。

東南亞線包括馬新泰菲旅行團，受燃料稅金持續高漲影響，第二季出發的團費較去年同期上漲1到3個百分點。長灘島因無直飛航班、成本高，上漲5到10個百分點。若按照國家檢視，新加坡旅遊成本高於區域平均；泰國4到6月是旅遊旺季及潑水節，價格變動性較大；馬來西亞因市區中高檔酒店價格較平易近人，旅遊成本相對較低；印尼性價比高、但地域差異大。

美加線則因美國調高11個國家公園門票，還對外國遊客加收每人100美金入園費，團費因此高漲，加上6月11日起世足賽將於美國、加拿大、墨西哥等三國、共計16個城市開打，影響遊覽車、飯店等旅遊資源的取得，造成團費調漲，原本旅遊旺季受影響的程度尚無法估算。整體而言，受匯率、門票、旺季報價影響，4、5月份團費較去年同期上漲約3%，6月份漲幅高達約10%。

歐洲線因匯率陡升，飯店、車資、餐廳等成本上揚，上漲5到7個百分點。中亞非線因國際燃油價格上漲，加上通膨、景點門票調升及旅遊業人力短缺，團費較去年同期上漲20到30個百分點。紐澳線則反映匯率，第二季和去年同期相比，澳洲團降超過7個百分點、紐西蘭降3個百分點。

至於國旅部分，由於油價、人事成本景點門票上漲與餐食標準提升，第二季團費較去年同期平均上漲3到5個百分點。

團費價格非唯一 挑選旅行團應注意這些

除了公布合理團費，品保協會也提醒消費者，報名參團前務必注意下列事項，以保障自身權益：

1.應慎選合法的旅行社且為品保協會會員，牛頭及靠行招攬無保障。

2.在選擇產品之時，要瞭解產品及契約之內容，參考合理的售價，持『一分錢一分貨』的原則，慎選適合自己的行程。

3.參團記得與旅行社簽定定型化旅遊契約書（填寫簽章要齊備，特殊要求約定清楚寫於契約書上）。

4.結清團體旅遊費用後，一定要索取旅行業代收轉付收據，並請旅行社提供機票票號，向航空公司確認機票狀況。

5.付款前親臨或打電話到旅行社確認業務員身份。現金付款者，最好親自到公司繳款。

6.支票付款需具交易旅行社公司抬頭，匯款、轉帳、刷卡前需確認對象是否為您交易的旅行社。

7.購買旅遊票券時請留意該票券是否已依法設定銀行履約保證，該票券是否為提供服務之單位所發行，例如：飯店住宿券應為該飯店所發行，非飯店所發行且未依法設定銀行履約保證者，對消費者的權益沒保障。

8.與非合法旅行社經營的網站交易，沒有保障。網路購買旅遊產品，請認明旅行業合法網站認證標章：或由品保網站連結至各旅行業合法網站。

9.外出旅遊有種種風險，旅行社依觀光局規定應辦理責任保險，仍建議旅客出國前瞭解己身保險（如：旅行平安險、信用卡附加保險等）之權益、範圍、額度、理賠要件，以備不時之需。

10.許多傳銷事業並無取得旅行業執照，其藉由旅遊為傳銷商品，以多層次傳銷招攬消費者入會屬違法，對旅遊消費者沒保障，請消費者留意。

