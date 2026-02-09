春遊東北角迎新春 手作體驗、集章活動熱鬧登場

東北角風管處春節推出許多體驗邀大家來宜蘭玩樂到元宵。（東北角風管處提供）

記者張正量／宜蘭報導

春節連假將至，正是走春旅遊好時機。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自春節初一（二月十七日）至元宵節（三月三日），推出「春遊東北角」系列活動，結合集章、手作體驗及特色行程，邀請民眾攜家帶眷走訪東北角與壯圍，在山海美景中迎接嶄新的一年。

活動期間推出「春遊東北角 集章換限量小禮物」，民眾前往福隆、大里、南方澳及壯圍等四大遊客中心集滿指定印章，即可至壯圍遊客中心兌換新春小禮物一份，數量有限，送完為止。透過走春集章方式，鼓勵民眾慢遊東北角，邊旅行邊蒐集好運與祝福。

春節初一至初六，壯圍遊客中心天天推出新春手作體驗活動，共規劃九款吉祥主題作品，包括手鍊、茶香枕、漆扇及招財擺飾等，春節專案優惠每人一佰元，開放網路預約並保留現場名額。活動適合親子同樂與好友相約，讓民眾在動手創作中感受年節氛圍，將祝福化為專屬紀念。

此外，走春行程亦可延伸至海上體驗，「閱讀龜山島」二日遊串聯火山地景、漁村文化與鐵道記憶，帶領遊客深入認識東北角山海人文。春節期間，壯圍遊客中心周邊並加碼推出消費抽扭蛋及春節限定餐飲與體驗活動，邀請民眾一同感受熱鬧溫馨的新年氣氛。