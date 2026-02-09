▲春遊東北角迎新春，集章換好禮、壯圍手作體驗熱鬧登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／宜蘭 報導】春節連假將至，正是走春出遊的好時機。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自春節初一2月17日起至元宵節3月3日止，推出「春遊東北角・壯圍迎新春」系列活動，結合集章兌禮、手作體驗與延伸旅遊行程，邀請民眾與親友一同慢遊東北角，在山海風景中感受濃濃年味，迎接嶄新一年。

東北角管理處表示，活動期間推出「春遊東北角 集章換限量小禮物」活動，民眾只要走訪福隆、大里、南方澳及壯圍四大遊客中心，完成指定集章任務，集滿四枚印章後，即可憑集章卡至壯圍遊客中心兌換限量小禮物一份。贈品數量有限，送完為止，歡迎民眾把握春節與元宵連假，規劃一趟輕鬆有趣的集章走春行程，在旅途中收藏祝福與好運。

春節期間，壯圍遊客中心同步推出天天不打烊的手作體驗活動，自初一至初六邀請遊客親手製作新春吉祥小物，感受過年的喜氣與溫度。體驗內容包含好運牽線漁網背帶、新春吉祥手鍊、龜來運轉香蕉絲擺飾、新春納福茶香枕、絹印發財小提袋、茶香旺旺枕、銀柳招財浮游花燈座、吉祥開運漆扇及銀柳招財吊飾等共九款作品，春節限定專案優惠每人只要100元。活動採線上預約與現場報名並行，名額有限，額滿為止，不論是親子同樂或好友相約，都能在動手體驗中帶回滿滿的新春祝福。

除了陸地走春，東北角管理處也推薦旅客將行程延伸至海上，推出「閱讀龜山島｜東北角五漁鐵漫遊趣二日遊」行程，即日起開放預購。旅程自烏石港搭船登島，串聯火山地景、漁村文化、鐵道記憶與海洋風景，以走讀方式深入認識東北角的山海人文。管理處建議民眾春節期間先安排走春行程，接續於3月展開海上旅行，體驗山海共融的深度旅遊魅力。

為讓春節氣氛更加熱鬧，壯圍遊客中心於連假期間也加碼推出限定活動，圍笑聚落賣店推出消費滿千元即可抽扭蛋的驚喜活動，芒草 Café 則推出春節限定菜單與繪畫體驗，讓民眾在走春之餘，從手作小物到特色美食一次滿足，感受溫馨又歡樂的過年氛圍。

東北角管理處誠摯邀請民眾攜家帶眷走訪東北角與壯圍地區，透過集章、手作與多元旅遊體驗，留下專屬於新年的美好回憶。更多春節活動與旅遊資訊，請至「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。