春遊東北角・壯圍迎新春 手作體驗與集章活動同步開跑

（記者卓羽榛臺北報導）春節連假就要走春！交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處(以下簡稱東北角管理處)春節初一（2/17）起至元宵節（3/3）期間，推出多項精彩活動，包括「春遊東北角 集章換限量小禮物」與「春節相約壯圍玩手作」，邀請民眾與家人朋友一起動手、慢遊東北角，度過充滿祝福與歡樂的春節假期。



集章換限量小禮物迎新年



初一（2/17）起至元宵節（3/3）期間，民眾只要前往管理處四大遊客中心（福隆、大里、南方澳、壯圍），完成集滿四個指定印章，即可憑集章卡至壯圍遊客中心兌換限量小禮物乙份，活動贈品數量有限，兌換完畢即截止。民眾可把握春節與元宵連假，規劃一趟輕鬆有趣的東北角走春集章之旅，邊遊玩邊收藏滿滿好運與祝福。



壯圍手作體驗 納福吉祥又好玩



春節期間(初一至初六)，壯圍遊客中心推出天天不打烊的手作體驗活動，邀請民眾親手打造新春吉祥好物，體驗項目有：好運牽線漁網背帶、新春吉祥手鍊、龜來運轉香蕉絲擺飾、新春納福茶香枕、絹印發財小提袋、茶香旺旺枕、銀柳招財浮游花燈座、吉祥開運漆扇、銀柳招財吊飾，共9款，春節專案優惠期間限定只要100元/人，網路預約數量有限，額滿即止，現場保留部分名額報名。不論是親子同樂或朋友相約，每件作品都是春節祝福的象徵，一起帶回滿滿好運與紀念。



春遊東北角 延伸海上行程



走春不只陸地上的慢遊，還可以延伸到海上。「閱讀龜山島｜東北角五漁鐵漫遊趣二日遊」即日起開放預購(https://reurl.cc/Zlm8y3)，從烏石港搭船登島，串聯火山地景、漁村文化、鐵道與海洋記憶，以走讀方式深度閱讀東北角的山海與人文風景。春節先走春，接著3月，把旅行延伸到海上，體驗山海共融的美好。



春節加碼限定活動



春節期間，來壯圍遊客中心不只走春！圍笑聚落賣店推出消費滿千抽扭蛋活動，芒草 Café 於春節期間推出限定菜單及繪畫體驗活動，從手作小物到特色伴手禮，一起感受熱鬧又溫馨的過年氛圍。快帶家人朋友來壯圍，邊逛邊玩，留下專屬新年的美好回憶。