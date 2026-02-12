春遊第一站 台北典藏植物園志工陪聊植物

台北典藏植物園推出「典藏探秘」自導式解說指引。(台北市公園處提供)

記者王誌成／台北報導

台北市公園處十二日表示，年節來臨，台北典藏植物園推出「典藏探秘」自導式解說指引，結合綠建築與植物學習，民眾可免費下載，並於每週六、日參加免費導覽，邀請大家在農曆新年及二二八連假期間來室內溫室植物園，展開知識與趣味兼具的綠色之旅。

「典藏探秘」第一款為「揭開綠建築的綠色奇蹟」，透過線索解密五個綠建築小祕密，體驗ＥＴＦＥ膜屋頂的透光與水牆的降溫效果，見證綠建築的聰明設計。第二款「植物探索地圖」是一張有趣的藏寶圖，帶您認識十六種不同氣候帶的奇特植物，如「米老鼠」桂葉黃梅和懸空生長的鹿角蕨，掃描QRcode可深入了解每種植物的故事。

台北典藏植物園志工以生動比喻講解植物專業知識，從原住民文化中的傳統植物、生活中常見卻被忽略的植物，到辨識蕨類孢子的小技巧，讓大小朋友都聽得津津有味，期望大家可以邊玩邊學，也能更了解、愛護環境。

圓山公園管理所莊勝豪主任補充，每週六、日園區免費定時導覽─時間分別為上午十點、十一點，下午二點、三點，準時帶領民眾一起探索綠色寶庫，歡迎大家把這裡當作「走春」的第一站。