春遊苗栗食全攻略 迎接盛大春節旅遊熱潮

「二○二六春遊苗栗食、宿、遊、購、行全攻略」記者會迎接盛大春節旅遊熱潮。（記者江乾松攝）

農曆春節將至，苗栗縣政府十日在縣府大廳舉辦「二○二六春遊苗栗全攻略」記者會，正式發表彙整全縣「食、宿、遊、購、行」旅遊亮點的苗栗春遊全攻略。縣府今年特別規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程，引領遊客天天玩翻山城。

大年初一由縣長、夫人及副縣長親赴各大宮廟發放限量福袋，為民眾祈求馬年平安順遂；初二以「花漾回娘家」為主軸，結合採草莓、賞花海、品嚐五百輯推薦美食及原民舞蹈演出；初三推廣「慢遊貓裏」，搭乘台灣好行深入探訪職人金選好物；初四鎖定泰安溫泉區，推出「泰安享泡湯」集章抽大獎；初五則於明德水庫規劃搭船抽機票與場館手作DIY，為春節假期畫下完美句點，並預告接續登場的元宵系列活動。

苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，今年縣府特別攜手苗栗縣觀光協會及在地各界業者共同加碼，推出總價值超過七十五萬元的豪華大獎回饋遊客。自即日起至四月三十日，民眾只要於苗栗特約合作店家消費滿一千元並上傳消費憑證，即可參加抽獎活動，有機會把最新款 iPhone十七Pro Max、iPad Pro 十一或Dyson 吸塵器等頂級好禮帶回家。此外，更同步推出「二○二六春遊苗栗?部落客帶路」活動，邀請多位部落客推薦苗栗吃喝玩樂住宿行程，帶領遊客輕鬆暢遊。活動導入數位集章機制，民眾只要至合作店家掃描 QRCode 打卡，完成兩個鄉鎮集章，即可再參加摸彩，有機會獲得豪華住宿券與美食券等好禮。

縣長鍾東錦表示，在觀光優惠方面，全縣業者展現高度熱情共同響應，攜手推出多項好康方案，讓遊客聰明省荷包。餐飲部分，如丘森茶室、釀咖啡推出指定品項買一送一優惠；旅宿方面，泰安觀止與泰安湯悅提供超值溫泉住宿優惠組合；遊樂景點則有西湖渡假村十二歲以下兒童免費入園方案，山板樵休閒農場更加碼推出生肖屬馬者DIY體驗七折優惠。此外，正值賞花佳期，通霄、苑裡與南庄地區的大波斯菊、向日葵及萬壽菊已競相盛開，分佈於高鐵橋下及鄉間田區，絕對是遊客春節期間拍照打卡的最佳首選。

春節過後精彩不間斷，苗栗重頭戲「元宵系列活動」將接力登場，結合傳統文化與在地特色，展現苗栗多元節慶風貌；活動包含二月二十五日起於苗栗市舉辦的「國際震撼．神龍祈福」炸龍儀式、二月二十六日三灣鄉「文藝元宵．美食饗宴」、二月二十八日頭份市「古厝慢活．蘿蔔燈會」，以及三月一日大湖鄉「草莓之鄉．熱鬧踩街」。誠摯邀請全國民眾，於春節及元宵期間攜家帶眷來到苗栗走春，感受山城最純粹的美景與濃厚人情味。

文觀局提醒，民眾可利用LINE、FB等社群通訊軟體轉發二○二六春遊苗栗食、宿、遊、購、行全攻略」電子文宣連結，號召更多親朋好友來苗栗走春搶好康，並歡迎至苗栗文化觀光旅遊網 http://miaolitravel.net/ 或「苗栗玩透透」FB官方粉絲頁取得「二○二六春遊苗栗食、宿、遊、購、行全攻略」電子文宣相關資訊。