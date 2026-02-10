春遊高市勞博 親手打造專屬職人樣貌

為迎接馬年到來，高市府勞工局勞工博物館規劃一系列的春遊勞博及春日限定的活動，邀請民眾走進三樓《點時成今-影響台灣的勞動事件》常設展，在時間長河中，找出那個最觸動自己的「馬年大事件」，完成任務就能把祝福帶回家；陪伴孩子在一樓兒童勞動教育空間《無框職人-當工仔遇上性別新視界》特展，讓職場平權與多元價值意識從小扎根。勞工局提醒，勞博館週日、週一休館，春節期間開館日為初四、初五，觀展時間為上午九時至下午五時。緊接著將在三月至五月推出六場次限定的《無框職人》推廣教育活動，結合特展導覽與創意體驗，帶領學員親手創作出心中的職人樣貌。(見圖)

勞工局今(十)日說明，歡迎民眾一起在春季走進博物館，在勞動的歷史與故事中，體驗更多的感動與無限的可能；其中，三月至五月的《無框職人》推廣教育活動，採預約報名，名額有限、額滿為止。該活動包括特展導覽與「工仔」創作體驗兩大部分，展覽中除了有高雄勞動身影，更集結了五位挑戰性別與職業刻板印象的在地勞動者，展出他們親手創作的「台灣工仔」公仔及生命故事。以參展職人電力技術人員林婉婷為例，她以實力克服性別與體能挑戰，也在工作現場展現女性的專業與堅韌，藉此讓大眾思考跨出職業與性別框架的可能。

接著，由專業老師帶領的「工仔」創作課程，以勞博館創館初期「台灣工仔」為基底，參加者親手創作出心中的職人樣貌，寓學習於創作，希望以輕鬆互動的方式，讓民眾理解性別框架對職涯選擇的影響，並鼓勵兒童與青年自由探索未來可能。活動預計在三月七日、四月十一日及五月二日舉行，每日共兩場（上午場及下午場），地點位於勞工博物館一樓兒童勞動教育空間（高雄市前金區中正四路二百六十一號），詳細報名方式，請持續關注勞工博物館官網與Facebook社群平台最新訊息。