新頭殼

春運運能升級！華信航空推「開春大吉」優惠 離島居民還有專屬回饋

Newtalk新聞 |黃偉柏 綜合報導
華信航空 ATR 新機 圖：華信航空／提供
華信航空 ATR 新機 圖：華信航空／提供

[Newtalk新聞] 春節假期將至，華信航空宣布自即日起（10日）至 2 月 22 日止，正式啟動「開春大吉」優惠專案。本次活動包含國內全航線票價優惠、限定機加酒行程及新春購物三重好禮，提供安全便捷的交通服務與高品質住宿體驗，並與在地特色伴手禮結合，與旅客共同開啟嶄新的一年。

春節運能全面升級，提供近 10 萬個座位

華信航空董事長陳大鈞表示，為因應春節期間龐大的交通需求，華信航空於疏運期間共規劃 1,220 架次航班，提供超過 9 萬 8 千個機位。無論旅客是計畫返鄉團圓，或是飛往花東、離島迎春踏青，皆能透過本次專案規劃行程。陳董事長也呼籲旅客把握優惠期間，儘早於官網訂購。

廣告

國內全航線超值優惠，離島居民享有專屬回饋

華信航空總經理莊明哲指出，本次「開春大吉」專案針對國內熱門航線推出極具競爭力的票價。金門航線單程 1,588 元起、澎湖 1,158 元起、馬祖 1,788 元起，花東航線則為 1,168 元起。此外，為照顧偏鄉交通，離島居民更可享有最低 888 元起的專屬票價優惠，減輕返鄉負擔。

「華信假期」自由行專案，加碼贈送開運紅包

針對偏好套裝行程的旅客，「華信假期」同步推出 2,999 元起的機加酒自由行專案。活動期間內預訂指定行程，兩人成行可現折 500 元。為增添年節喜氣，每位旅客將額外獲贈「全家禮物卡 50 元」開運紅包乙份。

憑登機證享在地折扣，購物滿額再贈精品好禮

除了交通優惠，華信航空更深化與澎湖、金門、馬祖在地店家的合作。旅客憑登機證即可在指定商店享有折扣或贈品，打造「一證在手、優惠全包」的旅遊便利性。同時，華信小舖與台灣精品紅烏龍茶品牌「法爾自然」合作，凡購買指定商品即贈價值 300 元之「紅烏龍茶咖啡禮盒」，數量有限，送完為止。

更多「開春大吉」專案詳細資訊，歡迎至華信航空官網查詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
封關在即、變數升高！國泰金控：2026三大關鍵AI、降息、地緣政治
侯友宜出手了？主導藍新北市長人選協調 李乾龍：相關作業已明朗化無「卡關」問題

華信航空總經理莊明哲指出，本次「開春大吉」專案針對國內熱門航線推出極具競爭力的票價。金門航線單程 1,588 元起、澎湖 1,158 元起、馬祖 1,788 元起；為照顧偏鄉交通，離島居民更可享有最低 888 元起的專屬票價優惠。 圖：華信航空／提供
華信航空總經理莊明哲指出，本次「開春大吉」專案針對國內熱門航線推出極具競爭力的票價。金門航線單程 1,588 元起、澎湖 1,158 元起、馬祖 1,788 元起；為照顧偏鄉交通，離島居民更可享有最低 888 元起的專屬票價優惠。 圖：華信航空／提供

其他人也在看

12歲男童發燒再回診「以為是流感」　醫一拉褲管驚：快衝急診

12歲男童發燒再回診「以為是流感」　醫一拉褲管驚：快衝急診

感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前25則留言
被爆與具俊曄爭大S遺產！S媽否認喊「他是我兒子」　小S怒斥造謠

被爆與具俊曄爭大S遺產！S媽否認喊「他是我兒子」　小S怒斥造謠

據《鏡週刊》報導，徐媽媽被指在人前與具俊曄互動親密，私下卻因大S遺產問題與女婿產生歧見，甚至傳出找上李靚蕾委任的律師團隊諮詢，並在相關事務上對具俊曄多所防備。消息指出，具俊曄後來也自行尋求法律協助，以維護自身權益，外界形容這段岳母與女婿關係已浮現暗潮。針對...

CTWANT ・ 48 分鐘前24則留言
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！　關穎拎12萬元包包攫睛

曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！　關穎拎12萬元包包攫睛

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前44則留言
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的

林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的

電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......

風傳媒 ・ 22 小時前83則留言

經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。

中時新聞網 ・ 15 小時前39則留言
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...

CTWANT ・ 1 天前61則留言
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向

【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向

明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。

Yahoo股市 ・ 1 小時前5則留言
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗　醫搖頭：要刮颱風才有用

阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗　醫搖頭：要刮颱風才有用

日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。

鏡報 ・ 1 天前84則留言
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白

郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白

郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」

中時新聞網 ・ 10 小時前94則留言
高金素梅陽明山住處遭搜索！黃國昌震驚

高金素梅陽明山住處遭搜索！黃國昌震驚

[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅今（10）日傳出住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強一早發文以黑底白字痛批：民主寒冬來臨，下一個會是誰？對此，民眾黨主席黃國昌表示震驚，呼籲司法不要成為執政者打...

今日新聞NOWNEWS ・ 7 分鐘前78則留言
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團

下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團

今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。

中天新聞網 ・ 2 小時前5則留言
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生

獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生

近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前6則留言
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％

快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％

上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前11則留言
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前3則留言
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。

民視 ・ 1 天前246則留言
不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」　殘忍現實曝

不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」　殘忍現實曝

農曆新年向來是旅外學人回台「歸鄉」與「尋根」的熱門時段，根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，今年1月底報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。有趣的是，在這一波「科技新貴」與「綠卡男」的歸鄉潮中，最令社工頭痛的不是高學歷門檻，而是一名28歲「美國田僑仔」開出的特殊徵婚條件，希望找一位能一起在美國土地上打天下的「農事女孩」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前26則留言
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤

分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤

AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前6則留言
除夕起變天！2波冷空氣南下　北部、東部轉陰雨

除夕起變天！2波冷空氣南下　北部、東部轉陰雨

春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。

中天新聞網 ・ 1 天前3則留言
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」　下波冷空氣這天報到

寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」　下波冷空氣這天報到

今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
「這1種玉米」血糖衝最快！營養師警告：控糖的人最常誤吃 別以為不甜就安全

「這1種玉米」血糖衝最快！營養師警告：控糖的人最常誤吃 別以為不甜就安全

你是不是也以為，吃起來「不甜」的糯玉米，對血糖比較友善？千萬別被味覺騙了！真相可能讓你大吃一驚。 越不甜的玉米，血糖反而飆越快？ 楊斯涵營養師的美味生活指出，許多正在控糖或減重的人，常誤把玉米當蔬菜拼命吃，結果血糖不降反升。其實，玉米在營養分類上屬於「全穀雜糧類」（澱粉），而且不同品種，對血糖的影響天差地遠！並整理了市面上常見三種玉米的GI值秘密。 ．水果玉米（低-中 GI）：雖然甜，但水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和．甜玉米（中 GI）：最常見的選擇，富含葉黃素，適量吃沒問題．糯玉米（高 GI）：是大魔王！雖然不甜，但幾乎全是極易消化的「支鏈澱粉」，血糖上升速度最快 降低GI值 4大實用技巧 1、澱粉替換術1:1原則：晚餐想吃玉米？沒問題！只要把原本要吃的白飯量減少即可。口訣：吃半根糯玉米=少吃1/4碗飯。2、改變進食順序：千萬別空腹單嗑玉米！先吃兩口青菜、再吃一口肉，最後才吃玉米。讓纖維與蛋白質幫你踩住血糖的煞車。 3、避開「糊化」陷阱：玉米濃湯、玉米糊這類烹煮時間長、已經軟爛的型態，消化吸收極快，GI值很高。建議選擇「保留完整顆粒」的蒸、煮玉米。4、挑選品種：如果可以選擇

常春月刊 ・ 1 小時前發表留言