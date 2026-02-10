春運運能升級！華信航空推「開春大吉」優惠 離島居民還有專屬回饋

華信航空 ATR 新機 圖：華信航空／提供

[Newtalk新聞] 春節假期將至，華信航空宣布自即日起（10日）至 2 月 22 日止，正式啟動「開春大吉」優惠專案。本次活動包含國內全航線票價優惠、限定機加酒行程及新春購物三重好禮，提供安全便捷的交通服務與高品質住宿體驗，並與在地特色伴手禮結合，與旅客共同開啟嶄新的一年。

春節運能全面升級，提供近 10 萬個座位

華信航空董事長陳大鈞表示，為因應春節期間龐大的交通需求，華信航空於疏運期間共規劃 1,220 架次航班，提供超過 9 萬 8 千個機位。無論旅客是計畫返鄉團圓，或是飛往花東、離島迎春踏青，皆能透過本次專案規劃行程。陳董事長也呼籲旅客把握優惠期間，儘早於官網訂購。

廣告 廣告

國內全航線超值優惠，離島居民享有專屬回饋

華信航空總經理莊明哲指出，本次「開春大吉」專案針對國內熱門航線推出極具競爭力的票價。金門航線單程 1,588 元起、澎湖 1,158 元起、馬祖 1,788 元起，花東航線則為 1,168 元起。此外，為照顧偏鄉交通，離島居民更可享有最低 888 元起的專屬票價優惠，減輕返鄉負擔。

「華信假期」自由行專案，加碼贈送開運紅包

針對偏好套裝行程的旅客，「華信假期」同步推出 2,999 元起的機加酒自由行專案。活動期間內預訂指定行程，兩人成行可現折 500 元。為增添年節喜氣，每位旅客將額外獲贈「全家禮物卡 50 元」開運紅包乙份。

憑登機證享在地折扣，購物滿額再贈精品好禮

除了交通優惠，華信航空更深化與澎湖、金門、馬祖在地店家的合作。旅客憑登機證即可在指定商店享有折扣或贈品，打造「一證在手、優惠全包」的旅遊便利性。同時，華信小舖與台灣精品紅烏龍茶品牌「法爾自然」合作，凡購買指定商品即贈價值 300 元之「紅烏龍茶咖啡禮盒」，數量有限，送完為止。

更多「開春大吉」專案詳細資訊，歡迎至華信航空官網查詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

封關在即、變數升高！國泰金控：2026三大關鍵AI、降息、地緣政治

侯友宜出手了？主導藍新北市長人選協調 李乾龍：相關作業已明朗化無「卡關」問題