春陽下的鄉音！台北福州十邑同鄉會探訪安養長者 20年不間斷送溫暖

▲台北福州十邑同鄉會副理事長劉明康率理監事代表前往台北市安養機構探望福州鄉親，送上春節紅包與溫暖問候！

【 記者 丁倩／台北 報導】2月4日，冬日的寒意漸退，台北迎來難得的明媚陽光。台北福州十邑同鄉會副理事長劉明康率領常務監事吳曉玲、秘書長王秀蘭及理事丁倩一行人，帶著春節紅包與滿滿鄉情，走進兩處安養機構，探望在台安住的福州長者。這項慰問行動，已默默持續了20年。

上午，慰問團來到位于信義區大道路的浩然敬老院。院內有四位福州鄉老，其中兩位已逾百歲，因身體虛弱無法與大家見面。當天出現在眾人面前的，是一位百歲老人，雙目失明，由服務人員推著輪椅緩緩而來。當紅包放進他手中時，他先是愣了一下，接著眼眶泛紅，淚水悄悄滑落，只輕輕點了點頭。沒有多餘的言語，卻讓在場的人心頭一緊。那一刻，紅包不只是過年的禮金，更像是遠方故鄉的一聲問候。

廣告 廣告

另一位八十多歲的長者，去年才入住院中，神志仍十分清楚。他用標準的福州話與大家交談，一開口就是熟悉的鄉音。談起福州老家往事時，語氣忽然響亮起來，神情像回到年少時光，讓人感受到語言與記憶深深連結的力量。

下午，慰問團再搭捷運前往兆如老人安養中心。院內環境清新，空間寬敞，長者們各有自己的房間。聽說台北福州十邑同鄉會要來送紅包賀歲，幾位鄉親早早坐在接待廳等候，像是在等候家鄉的親人。

▲87歲福州閩清才女黃玉清致贈秘書長王秀蘭新書《今天最年輕：每個人變老的練習題》，感謝同鄉會長年關懷！

其中一對夫妻格外動人。丈夫已滿百歲，妻子91歲需坐輪椅。每天，老先生都親自推著太太到戶外散步，風雨無阻。妻子握著紅包，笑著說：「這幾年都是他陪著我，不然我真不知道該怎麼辦？」簡單一句話，道盡半世相守的深情。

另一位來自福州閩清的長者黃育清，今年87歲，滿頭銀髮卻精神矍鑠。她曾任教國小與啟聰學校，年輕時寫小說，四十歲後轉寫散文，至今已出版九本著作。入住安養中心後，她將日常觀察寫成隨筆，累積百篇文字，記錄老年生活的真實樣貌。談起同鄉會的探訪，她語氣感動：「你們每年都來，已經二十年了。院裡其他住民都很羨慕我們，覺得我們有家鄉的人來問候。」她說，台北福州十邑同鄉會就像在台灣的另一個家。

▲台北福州十邑同鄉會常務監事吳曉玲向90歲福州鄉親致贈春節紅包，表達關懷與祝福！

為了表達對同鄉會多年關懷的感謝，黃育清特地準備了自己新近出版的著作《今天最年輕：每個人變老的練習題》，親手贈送給在場的每一位理監事。她笑著說，希望大家在忙碌之餘，也能記得善待自己的人生。當慰問團邀請她日後多與鄉親交流時，她滿口答應，臉上笑容溫暖而從容。她送慰問團到門口，頻頻揮手道別！

二十年來，台北福州十邑同鄉會理監事自發募款，年年春節前走訪安養機構，為鄉親送上紅包與問候。這份看似簡單的探望，卻在長者心中，成為一年之中最溫暖的時刻。

陽光灑進安養院的走廊，輪椅緩緩前行，福州話此起彼落。離鄉多年的人們，在這一天，又仿佛踏上久違的鄉土。那不是遙遠的距離，而是一份被記得、被惦念的溫度！（照片、影音記者丁倩拍攝）