春雨文教基金會攜手石岡觀光協會 探索「甲安埔」地方創生新魅力





春雨文教基金會為促進城鄉文化交流與地方產業發展，任董事長的市議員施志昌昨日特別串連臺中「甲安埔」（大甲、大安、外埔）地區多家特色單位，並邀請石岡觀光協會進行深度的地方創生文化交流參訪。此次交流活動的所有參訪單位都聚焦於「甲安埔」的在地文化與特色產業，展現了臺中海線地區深厚的文化底蘊與創新活力。

參訪團包括春雨文教基金會董事長暨台中市議員施志昌、春雨文教基金會執行長蔡竺君、日本茨城縣石岡市觀光協會近藤事務局長與同仁以及甲安埔在地產業、旅行社與學校。

施議員表示，除了參訪農業的特色單位，也依序拜訪了大甲其他知名的文化與產業據點，包含台中代表性的阿聰師芋頭文化館、大甲藺草文化、大呷麵本家、捷安特自行車文化探索館。

阿聰師是台灣芋頭第一品牌，今年更致力於推動地方創生與在地人才培育；大甲國寶級藺草老師周素蘭老師則介紹藺草的編織作品與特色；大呷麵本家分享90餘年製麵技術與文化傳承。其中，捷安特自行車文化探索館為自行車巨人，展現自行車的演變、科技與文化魅力。

另大甲忠義堂前館主顏清福師父致力於推廣台灣獅與廣東獅，並持續在傳統基礎上開創新表演方式。此外，本次交流活動也包含了對「甲安埔」在地產業的認識與體驗活動。以研發玉翡翠檸檬為核心並推動食農教育與青農契作的「檸檬森林」；透過溫室栽培成功挑戰百香果全年採收，並以有機方式種植聞名的「紫皇農場」以及大甲東地區擁有百年歷史的傳統陶藝品牌的「一成陶器工廠」。這次一同參訪交流的大甲高中高榮利校長與日南國中鄭清峰校長，也分享各自與日本九州與鳥取的教育研修交流經驗。

施議員特別期待，未來能與石岡觀光協會深化合作，推動學生參與更多元的文化體驗與交流。目前日南國中以及大甲高中國際交流的經驗，期許未來藉由年輕世代深入認識「甲安埔」的在地魅力，不僅能活絡地方觀光，更能將這些珍貴的文化、傳統技藝與產業精傳承給下一代。

