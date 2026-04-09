春雨一波波容易「咳悶喘」？ 氣喘好發得避開生活地雷
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
近期「春雨」一波接著一波，不少氣喘患者也開始出現咳嗽、胸悶、喘促等症狀反覆發作，中醫師點出關鍵，主因溼氣過重，反而容易影響肺氣宣發，誘發或加重氣喘問題，建議除了規律用藥，日常生活的調整同樣重要。首先應避免長時間處於潮溼環境，室內可使用除溼機維持濕度在50%至60%；外出淋雨後應儘快更換衣物，避免寒溼入侵；同時運動不可以少。
中醫師吳宛容表示，中醫觀點，氣喘多與「肺、脾、腎」三臟功能失調有關，春季特別容易受到「溼邪」影響。當連日降雨、環境潮濕時，人體外在環境溼氣增加，若本身脾氣虛弱、運化功能不足，體內水溼無法順利代謝，就容易形成「痰溼內生」，進一步阻礙肺氣運行，出現喘咳、痰多、呼吸不順等症狀。
臨床觀察就常見患者在春雨期間出現夜間咳嗽加劇、清晨易喘，甚至伴隨鼻過敏、喉嚨癢等問題。
吳宛容指出，這與氣候濕冷交替、氣溫忽高忽低有關，使得呼吸道黏膜敏感度提高，加上空氣中懸浮微粒與黴菌孢子增加，更容易刺激氣道，誘發氣喘。在治療上，中醫會依據個人體質進行辨證論治，若屬於「痰溼型氣喘」，常見表現為胸悶、痰多色白、四肢沉重、食慾不振等，治療上多以健脾化濕、宣肺平喘為主。
若為「風寒犯肺」，病人則會出現畏寒、咳嗽清痰，需以疏風散寒為治療方向；而若屬「肺腎氣虛」，則容易反覆發作，治療上需補肺益腎、固本培元。
吳宛容提醒，飲食方面，建議減少生冷、甜食及油膩食物攝取，以免加重體內溼氣，可多食用如薏仁、山藥、茯苓等有助健脾利濕的食材。此外，適度運動亦有助於提升肺功能與免疫力，例如快走、太極或深呼吸訓練，皆可幫助氣機運行、改善氣喘體質。但須注意避免在空氣品質不佳或溼氣過重時戶外運動，以免反而刺激呼吸道。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
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