春風不惜爛臉也要演！厚妝挑戰黑白郎君 健志洋蔥還原「飛龍、飛虎」回憶殺

由九把刀執導、改編自同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，官方今（28）日釋出最新花絮，驚喜揭曉多位重量級嘉賓，其中玖壹壹成員春風為了力挺九把刀，挑戰造型最繁複的「黑白郎君」，厚重妝容讓本尊幾乎認不出來。

《功夫》耗時2年、斥資近3億台幣打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等金獎卡司，將於2月13日賀歲檔盛大上映。導演九把刀感動透露，春風皮膚相當敏感，但為了角色仍毫無保留：「他抱著爛臉也要演的決心！」展現極高敬業度。

除了春風外，玖壹壹另兩位成員健志與洋蔥則挑戰經典角色「飛龍、飛虎」，更特別請來《飛龍在天》原班化妝師操刀，完全還原當年規格，經典台詞一出瞬間勾起滿滿回憶殺。

此外，甫奪下金鐘女配角的曾莞婷，在片中升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，在冰菓店工作的一身火辣造型引發熱議。她笑言：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」曾莞婷在片中與朱軒洋更有段藏不住火花的曖昧情愫，讓導演九把刀大讚超出期待。

《功夫》描述衰尾高中生柯震東與好友朱軒洋，遇上自稱沉睡500年的神祕流浪漢戴立忍，展開一段拜師學藝與揭開驚天祕密的冒險。導演九把刀在片中向多部武俠名作致敬，並取得多方授權，將觀眾熟悉的傳奇人物轉化為500年前的武林高手。

這群宗師不僅奠定了戴立忍高強武功的起源，更為整部電影的江湖流派打下基礎。隨著上映倒數2週，師父戴立忍將於1月30日首度現身，與導演、柯震東、曾莞婷於西門與中山鬧區舉辦見面會，現場將重現片中經典的「破牆」場面，並與觀眾零距離互動發送紅包。



