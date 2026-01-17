春風台74快速道路擦撞賓士車 找到天使車主嗨喊： 圓滿了

春風發生車禍遇到暖心車主。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕玖壹壹成員春風昨天開車行經台74線，不慎擦撞賓士車，當時對方車主表示要自己處理，讓他趕緊去工作，一直想要跟對方聯繫的春風稍早終於找到車主，感動發聲：「天使大哥聯繫我了，圓滿了。」

還原事發經過，春風在閘道不慎碰撞到賓士車，雙方下車後客氣溝通，他承諾一定替對方修好車，但他急著去工作，於是留了電話給車主，

春風今天透過社群順利找到賓士車主，稍早在IG公開與賓士車主的對話，他表示不小心「擊中」對方，且已經安排好維修車行，請對方車主星期一過去修車，已經都交代好了。

而賓士車主也正如春風所說，是個人很好的大哥，反過來透過訊息安慰春風：「小事，緣分，我們公司小朋友都很喜歡你」，更說盼望公司有朝一日能找春風代言，豪爽的春風秒回「當然沒問題」，雙方也說有機會再碰面。

