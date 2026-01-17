春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了

春風發生車禍遇到暖心車主。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。

春風表示：「當下是晚上六點多74大塞車，我在74的閘道，碰到賓士車的尾巴，也只是碰到，雙方下車也都很客氣，我有跟他說我趕時間要去上班，但車子的部分我一定幫忙弄好，因為我們都不喜歡，也沒怎樣就要叫警察，浪費一堆時間又要讓後面的車塞。」

當時春風也留了自己的電話給對方車主，他表示：「大哥非常非常客氣，還帶笑容說免啦免啦，我自己來我自己來，大家有緣你趕快去上班。」春風稍早去了警局詢問，現在也只能等待對方車主與他聯繫，希望能夠親自支付維修費用，並感謝對方的善意。

