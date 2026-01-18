春風尋獲賓士車主！本人「喊2字」親曝超暖對話

娛樂中心／李筱舲報導



玖壹壹成員春風日前在台74線快速道路發生車禍，與一輛賓士轎車碰撞，所幸雙方均無大礙。令人意外的是，賓士車主當下不僅未多加責難，反而體諒春風要趕上班，大方放行，讓春風心懷感激，而春風也在社群平台發起「尋人啟事」。昨（17）日晚間，春風開心宣布已聯繫上這位「天使大哥」，並感性表示這起意外事件終於圓滿了！





春風台74線車禍「尋獲賓士男」 本人喊「2字」曬出LINE超暖對話！

玖壹壹成員春風日前在台74線快速道路發生車禍，與一輛賓士轎車碰撞。（圖／翻攝自IG ＠911_eo）

春風透過IG限時動態分享兩人的對話截圖，展現負責任的態度。他在訊息中向對方道歉，表示：「很抱歉擊中了你」，並強調絕對會將對方的車輛修好，甚至主動聯繫好修車廠，交代車主週一直接前往處理。然而，對方也展現了大器的肚量，直言「小事！是緣分」，更透露公司員工都很喜歡春風，甚至還對春風提出代言邀約，春風也爽快答應。而對於順利與這位「天使大哥」聯繫上並處理完善，春風也表示：「圓滿了！」。

春風事後在IG表示已成功聯繫上這位「天使大哥」，並感性表示這起意外事件終於圓滿。（圖／翻攝自IG ＠911_eo）

其實這起插曲一度引發風波，春風最初在社群尋人時，曾遭部分網友質疑未報警處理、涉及肇事逃逸。對此，春風發文澄清，還原當時雙方氣氛平和，且對方知道春風要趕時間去上班，選擇不通知警察，叫春風趕緊去上班，但春風還是透過社群找人，希望能幫對方修車。如今雙方聯繫成功，事件也圓滿落幕，也讓粉絲們放下心中大石。有網友幽默表示：「被撞一下就有春風的賴這麼好的嗎」、「大哥要到賴已經大贏了」，為這場事故畫下句點。

原文出處：春風台74線車禍「尋獲賓士男」 本人喊「2字」曬出LINE超暖對話！

