春風搭車浪漫到失憶！差點在計程車裡違規 網笑：「司機神救援」

春風近日搭計程車時，被車內旋律與窗外雨景包圍，浪漫到一度「忘記規矩」，所幸司機即時提醒，讓這段插曲成了網友笑談的暖心日常。（圖／翻攝自春風IG）

雨夜情歌一放，理智差點下線。本土天團玖壹壹成員春風近日搭計程車時，被車內旋律與窗外雨景包圍，浪漫到一度「忘記規矩」，所幸司機即時提醒，讓這段插曲成了網友笑談的暖心日常。向來愛在社群分享生活的春風，日前在雨天隨手攔下一輛計程車，報上目的地後，望著窗外細雨飄落，車內廣播正巧播出Boyz II Men的經典情歌〈End of the Road〉。氛圍到位，他忍不住在貼文中形容當下「誣告浪漫 （有夠浪漫）。」

春風也自嘲「差點忘我做了蠢事……想一想還是挺羅曼蒂克的。」（圖／翻攝自春風Threads）

沉浸在旋律與雨聲交織的情境裡，春風一時忘我，左手伸入口袋準備拿菸，點燃前一秒卻被司機溫柔制止，提醒「車上禁菸」。這一聲關鍵提醒，立刻把他拉回現實，春風也自嘲「差點忘我做了蠢事……想一想還是挺羅曼蒂克的。」貼文曝光後，粉絲紛紛留言調侃，有人笑說「哥點的不是煙，是你心裡的波瀾」，「司機神救援」，也有人打趣「這就是男子漢的浪漫嗎」，還有網友直呼「大叔也是很浪漫的」，留言區一片笑聲。

