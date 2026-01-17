春風撞到賓士遭罵「沒報警是肇逃！」親上火線揭真相：有問警察了

春風遭酸民質疑肇事逃逸、不報警，讓他決定親自回應此事。（圖／IG@911_eo）

本土天團「玖壹壹」成員春風昨（16日）晚透露，他行經台74線時不小心擦撞到前面一位賓士大哥，結果對方相當客氣，不僅不用報警，還要春風快點去上班，讓春風急忙協尋這位好心人。殊不知卻換來網友一陣罵聲，質疑為何當下沒有報警？對此，春風也回應了。

春風17日透過Threads發文抱怨，「看一堆人在網路上X北，怎不報警的幹嘛幹嘛的，肇事逃逸啊X小的，我在這一次回好了」。他詳細指出，當天晚上6點多，碰到台74大塞車，「我在74的閘道，撞到賓士車的尾巴。」

春風表示，當下雙方駕駛下車後都很客氣，「我有跟他說我趕時間要去上班，但車子的部分，我一定幫忙弄好，因為我們都不喜歡，也沒怎樣就要叫警察，浪費一堆時間，又要讓後面的車塞」。

春風親上火線回應一切。（圖／IG@911_eo）

因此，春風決定留電話給對方，「大哥非常非常客氣，還帶笑容的說免啦免啦，我自己來我自己來，大家有緣，你趕快去上班，大概是這樣」。至於肇事逃逸的部分，春風也有去警察局詢問，「但警察說只能讓大哥來聯繫我，大概是這樣，感謝關心」。

網友紛紛留言力挺，「對方車主都沒說話了，就一堆酸民話最多」、「警察：ok 車主：ok 網友：不ok」、「網路就一堆正義魔人」、「一堆X七都這樣啊…當事人都沒說話了，其他人在那邊喊燒」、「這些人八成走路跌倒都要叫救護車」。

