春風沉迷戰鬥陀螺「3週只贏1個妹妹」 自嘲有不能輸的壓力：在台中快走不下去

本土天團「玖壹壹」成員春風最近深陷戰鬥陀螺的魅力之中。（翻攝自春風IG）

本土天團「玖壹壹」成員春風最近深陷戰鬥陀螺的魅力之中，有空就會現身公園與小朋友切磋對戰，在網路上掀起極高討論度。

不過他昨（10日）無奈自爆，自己的陀螺戰績慘不忍睹，竟然已經連續輸了3個禮拜，至今唯一的光輝戰績是「只打贏過一個妹妹」。因為名氣太大，他最近在台中市區遇到長輩時，還被當面調侃「你陀螺打輸小朋友喔」，讓他哭笑不得，更撂下狠話表示再輸下去面子掛不住，覺得自己在台中快要走不下去，要是再輸就要把所有陀螺送人，直接退出陀螺界。

廣告 廣告

「玖壹壹」成員春風深陷戰鬥陀螺的魅力之中，但戰績慘不忍睹，竟然已經連續輸了3個禮拜。（翻攝自threads）

為了挽回大人的尊嚴，春風特地找來幽默網紅大蛇丸密謀「復仇計畫」。在兩人公開的私訊對話中，春風霸氣分配戰術，直呼「老規矩，大人給你，小孩給我」，打算開車載大蛇丸巡迴台中各大公園「踢館」兼復仇。大蛇丸也豪氣響應，決定親自前往台中力挺兄弟。

春風有空就會現身公園與小朋友切磋對戰。（翻攝自春風threads）

不過，當熱情的春風準備安排行程時，突然想到大蛇丸豐腴的身材，話鋒一轉虧他「但是你賽車椅應該坐不下對吧」，大蛇丸也幽默自嘲「賽車椅我還真的坐不下」，這段充滿直白與笑料的對話意外讓網友集體歪樓，紛紛笑稱春風這句話簡直是「傷害性不大、侮辱性極強」。

春風為了贏更是不擇手段，日前曬出自己特別訂製、俗稱「白鐵仔」的不鏽鋼改造陀螺。（翻攝自春風限動）

除了找來強棒盟友助陣，春風為了贏更是不擇手段，日前曬出自己特別訂製、俗稱「白鐵仔」的不鏽鋼改造陀螺，狠嗆「來一個，車一個」。這款規格強大的暗黑武器連大蛇丸看了都驚呼「太殺了，會幹壞好幾個」，甚至擔心到時候熱門的「爆刃蒼龍」等陀螺壞了會沒東西補貨。

這場大人的「陀螺文藝復興」復仇記曝光後，立刻引來大批網友圍觀留言，不少人壞心調侃「哥，都這麼沒品特製白鐵了，如果還是輸了怎麼辦」「期待看到春風被小孩打哭」，也有粉絲非常期待春風與大蛇丸這對搞笑組合的合體，紛紛敲碗詢問何時要出沒台中公園，迫不及待想和他們一決高下。

更多鏡週刊報導

南韓恐怖虐妻／慘無人道！軍人長期棄置病妻 送醫驚見「萬蛆鑽身」沾排泄物飄屍臭

收到「雲端發票中獎通知」是假的！ 7重點一眼看穿是詐騙

新北「最渣恐怖情人」劈腿3少女 強逼竹筷插下體、菜刀敲頭！下場曝光

穿北一女制服熱舞惹議 李多慧露面道歉：我是外國人不清楚，對不起