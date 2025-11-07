春風熟識太子集團陳志！乾妹郭書瑤這樣說 吐2句話幫忙緩頰
記者鄭尹翔／台北報導
藝人郭書瑤（瑤瑤）近日被爆與樂團玖壹壹成員春風傳出緋聞，對此她首度親自回應，強調兩人「真的只是好朋友」，並笑說：「你們應該知道我之前喜歡的類型，這件事情應該不會變。」直言春風不是自己的菜。另外春風近日因為和太子集團陳志傳出熟識，對此郭書瑤也幫忙出面澄清緩頰。
郭書瑤表示，自己和春風的相處單純，「我不知道為什麼大家說我們交往，我也不會叫他乾哥，就是叫他阿春。」她也感性說道，人生中有些好男生，適合一輩子當朋友，「因為我很容易被分手，不希望好的男生因此消失。」
事實上，春風在她人生低潮時曾伸出援手。當時瑤瑤迷惘不安，春風一句「我照顧你」讓她倍感溫暖，甚至親自幫忙牽線，促成她加盟「混血兒娛樂」，開啟演藝事業的新篇章。
至於感情狀況，郭書瑤坦言自己已單身七年，雖然身邊朋友努力幫忙介紹，但她認為緣分無法強求，甚至不排除未來收養小孩的可能性。
另外，針對外界傳出春風與亞洲詐騙富豪「太子集團」創辦人陳志認識的傳聞，郭書瑤也出面替好友澄清，「他認識太多人我真的不知道，有可能是別人認識他，但他不一定認識對方，跟我聊天都蠻正常的，可能只有我會心情不好吧。」用幽默化解傳言。
