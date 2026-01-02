春風爆料跨年前「姐姐們喝到凌晨4點」 阿妹、A-Lin、戴愛玲被封「烈酒女團」

玖壹壹春風爆料跨年前「姐姐們喝到凌晨4點」，帶來精彩的演出。（台東縣政府提供）

天后張惠妹（aMEI）擔綱總導演的台東跨年，好評討論度居高不下，除了現場湧入超過10萬名歌迷，線上更有高達28萬，同時見證。其中阿妹、A-Lin的鬆弛感主持更在社群瘋傳，不過玖壹壹春風則爆料， 「姐姐們喝到凌晨四點」，也讓阿妹、A-Lin、戴愛玲被網友製圖稱是「烈酒女團」。

由於玖壹壹還得到台北跨年，唱完台東就先行趕場，但春風回顧起整場活動，透露，「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」春風表示，阿妹從彩排就到場看大家的狀況，而且熱情款待表演歌手「大家都吃好住好，酒水都免錢的。」對阿妹的專業與熱情相當感謝。

阿妹、A-Lin、戴愛玲的獨特鬆弛感，被網友稱是「烈酒女團」。（台東縣政府提供）

而其中阿妹、A-Lin、戴愛玲等歌手在舞台上逗趣的發言，加上他們說自己補了一些「飲料」，還被網友製圖稱是「烈酒女團」，更有網友呼籲明年跨年繼續原班陣容在台東演出。

