春風爆與「太子集團」陳志是麻吉！「大哥」曾借2億超跑 經紀公司回應

娛樂中心／綜合報導

「玖壹壹」春風被爆與陳志是麻吉，都稱對方為「大哥」，對方曾借他2億多元的「山豬王」 Bugatti Dhiron Sport 。 （圖／翻攝自春風臉書、太子集團控股）

柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，查扣包括台北101大樓天旭公司、和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元。而「太子集團」主嫌陳志目前仍在逃，根據《鏡報》報導，「玖壹壹」春風與陳志是麻吉，都稱對方為「大哥」，2022年在台中舉辦SV Racing車隊總部開幕，陳志當時借春風2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport。

檢調查扣太子集團26輛各式高檔名牌轎車，包括要價2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport（左下），全台僅這一輛。（圖／翻攝畫面）

根據《鏡報》報導，春風2022年出席在台中舉辦的SV Racing車隊總部開幕時，現場停滿多輛超跑，介紹到要價2億多元的「山豬王」Bugatti Chiron Sport時，春風指出：「我特別用紅龍圍起來，我朋友借我的，自己也不敢碰，我們賠不起，朋友真的對我非常好。」報導指出，該朋友就是太子集團首腦陳志。春風透露曾打電話給陳志，表示：「哥，我開幕要用車」，對方就爽快答應：「你拖去」。春風最後強調：「他這個人在每個國家都有買一台，全台只有這一輛，他每一台車都是白、藍色系。」

對此，春風所屬的經紀公司混血兒娛樂今日回應，表示春風與陳志2人僅是車友關係，其餘問題不便回應。

春風出席車隊總部開幕時，介紹朋友借他2億多元的「山豬王」Bugatti Chiron Sport，報導指該朋友就是陳志。（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YouTube）

據了解，「太子集團」創辦人陳志，在柬埔寨從事詐欺犯罪，之後在多個國家開設空殼公司，建立全球龐大「殺豬盤」犯罪網。而早在2017年間，陳志就來台布局，台灣共有9家公司，其9年間洗錢45億元之多，直到今年10月間，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），也將太子集團在我國境內的公司、3名國人列入制裁名單，台灣檢調獲報後展開追查。





