春風瘋戰鬥陀螺！3週「只贏1妹妹」被長輩虧爆 他自嘲：台中快走不下去

娛樂中心／許智超報導

春風近日也瘋戰鬥陀螺，常現身公園與民眾對戰。（圖／翻攝自Threads @911_eo）

近期全台掀起戰鬥陀螺熱潮，許多玩家都會在夜晚揪團切磋，而本土天團玖壹壹成員春風也意外入坑，還為自己取了「螺得鰻」的稱號，並時常在社群平台分享玩戰鬥陀螺的日常。近日，春風就發文透露，他已經連續輸了3個禮拜，至今唯一的勝利是「贏過1個妹妹」，甚至還在台中街頭被長輩當面大虧「你陀螺打輸小朋友喔！」讓他哭笑不得，直呼自己在台中快要走不下去，貼文一出，也笑翻大票網友。

春風10日在Threads發文曬出自己與網紅大蛇丸的對話截圖，其中就提到自己近來頻繁到公園對戰，已經輸了3個禮拜，只打贏過一個妹妹，許多民眾都知道他的戰績，甚至在路上遇到一些長輩，第一句話都會問「你陀螺打輸小朋友喔」，讓他直呼「再輸下去，我覺得我在台中應該也走不下去了」。

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春風最近深夜常與小朋友切磋戰鬥陀螺。（圖／翻攝自Threads@911_eo）

為了挽回大人的尊嚴，春風打算開車載大蛇丸，兩人巡迴台中各大公園「踢館」兼復仇，還霸氣分配戰術，「老規矩，大人給你，小孩給我」，而大蛇丸也豪邁答應，親自前往台中力挺兄弟。不過，當兩人聊到安排行程時，春風話鋒一轉虧對方，「但是你賽車椅應該坐不下對吧」，貼文曝光後，大蛇丸也現身留言區，幽默自嘲「賽車椅我還真的坐不下」，讓網友笑翻。

其他網友也紛紛回應，「賽車椅坐不下對吧？？哥你太狠了」、「傷害性不大侮辱性極強」、「說要載，還說賽車椅會坐不下」、「被最後一句給搞笑了」，還有粉絲敲碗春風與大蛇丸早日現身台中公園，想親眼見證這場陀螺復仇戰，「期待看到春風被小孩打哭」。

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