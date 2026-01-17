春風聯繫上賓士車主「圓滿了」 網見對話全歪樓

春風發文透露終於聯繫上賓士車主。（圖／翻攝自春風IG）





玖壹壹成員春風昨（16）日行駛台74線時，不慎擦撞賓士車，事後車主不僅不追究，還要他趕緊去工作，沒想到卻被網友酸「肇事逃逸」，在春風解釋事情來龍去脈後，再度發文透露終於聯繫到對方，直呼「圓滿了」，沒想到網友全歪樓。

春風稍早開心在社群平台透露已經聯繫上賓士車主，並曬出雙方對話，他表示「很抱歉擊中了你」，並且已經交代好車行進行維修工作，不忘感謝對方讓他來得及趕上演出，「我絕對把你負責到好，你放心」。

賓士車主也客氣說道，「小事，緣分，我們公司小朋友都很喜歡你。」更希望未來有機會能找春風代言，春風豪爽回應「肯定沒問題」。網友看完則開玩笑留言，「被撞一下就有春風的賴，這麼好的嗎」、「撞到就有賴，第一次這麼想被撞」、「為了你的賴，你可以來Ａ我的車嗎」、「這下74要變停車場了，台中人沒事都開上去等春風哥了」。

