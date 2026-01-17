春風車禍撞賓士找到人了！對話紀錄曝「交代好了」 愧疚喊：很抱歉

記者趙浩雲／台北報導

春風。（圖／記者趙于瑩攝影）

本土天團玖壹壹成員春風今（17）日表示在台74線發生車禍，因未報警處理一度遭網友質疑「肇逃」，他隨後親自發文還原經過澄清。晚間春風再度更新後續進展，宣布已順利聯繫上當事賓士車主，並公開雙方私下對話紀錄，感性寫下「圓滿」，讓整起風波畫下溫暖句點。

春風在IG限時動態曬出雙方對話截圖，只見他主動向對方表示：「這我們自己的車行，我絕對把你負責到好你放心。」隨後也再次致歉：「很抱歉 撞中了你」、「你禮拜一過去」、「我交代好了。」態度誠懇。

對方車主則相當大方回應：「好，謝謝。」並安撫春風：「小事、緣份，我們公司小朋友都很喜歡你。」更進一步表示：「希望未來我公司有機會找你代言！」讓春風當場笑回：「哈哈哈哈哈哈 肯定沒問題。」最後雙方也互道祝福，車主傳送貼圖並寫下：「有機會一定會再相見。」春風則回應：「當然 沒問題的大哥。」互動相當溫暖有禮。

春風已經找到當事人。（圖／翻攝自IG）

春風也在畫面下方簡單打上「圓滿」二字，象徵整起事件和平落幕。對話曝光後，立刻引發粉絲熱議，不少人留言大讚雙方處理態度成熟理性，也替春風終於卸下心理壓力感到欣慰。

事實上，春風日前已說明，當時是在台74線快速道路匝道輕微擦撞賓士車尾，雙方下車後理性溝通，因彼此體諒趕時間與交通狀況，才未報警處理。他也強調自己絕非肇逃，而是一直希望負責到底，才會主動尋人。

