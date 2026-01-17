春風遭傳肇事逃逸 本人親發聲還原真相：圓滿

【緯來新聞網】台74線快速道路16日發生一起輕微車禍，玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）與一輛賓士轎車發生擦撞，雙方未報警並自行協調處理，事後引發網友誤解肇逃爭議，春風今則發文澄清已妥善處理，雙方當事人也透過社群平台確認無進一步爭議。

春風親自解釋事件原委。（圖／翻攝IG）

春風昨開車不慎追撞前方賓士車車尾。春風發文表示當時雙方下車協商，他表達歉意並留下聯絡方式，因需趕赴工作現場，未能現場處理車損。對方車主當下表示無需報警，將自行處理車輛維修事宜。

事件經網路轉載後，有網友質疑是否構成肇事逃逸。根據道路交通管理處罰條例，未造成重大財損或人員受傷之輕微事故可由當事人自行協議處理，無報警義務。交通部公路局亦無紀錄此案為重大交通事故通報案件。



春風17日透過Instagram限時動態，公開與車主對話紀錄，顯示他已協助安排維修廠，並與車主達成共識，由對方於1月22日前往指定車行處理。賓士車主亦於社群留言澄清未有肇逃問題，並表示僅為小擦撞事件，雙方無後續爭議。

