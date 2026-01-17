春風驚爆出車禍「PO車牌尋人」遭酸肇逃 不忍公開事發經過：靠XX小

記者趙浩雲／台北報導

春風PO文尋找那位善良的賓士大哥。（圖／翻攝自IG）

本土天團玖壹壹成員春風16日發生行車擦撞意外，卻遭部分網友質疑「肇事逃逸」，讓他忍不住親自發文還原整起經過，並強調雙方當下已和平處理，但還是被酸民說他肇逃，今（17）日他再次發文公開事發經過：「看一堆人在網路上靠X怎麼不報警的幹嘛幹嘛的肇事逃逸啊，X小的，我在這一次回好了。」

春風透露，事發時間約在晚上6點多，當時行經台74線快速道路，「我在74的匝道，碰到賓士車的尾巴，也只是碰到，雙方下車也都很客氣。」他表示自己當下有向對方說明趕時間要去上班，並主動表達會負責修車，「但車子的部分，我一定幫忙弄好。」沒想到對方車主卻相當體諒，春風轉述當下對方的回應：「免啦免啦，我自己來我自己來，大家有緣，你趕快去上班，大概是這樣。」讓他至今仍覺得相當溫暖。

春風發文回應事發經過。（圖／翻攝自IG）

春風也解釋，雙方沒有報警，是基於互相體諒與不想影響交通，「因為我們都不喜歡，也沒怎樣就要叫警察，浪費一堆時間，又要讓後面的車塞。」因此他留下電話給對方，並表示之後仍願意負責。

玖壹壹成員春風。（圖／記者趙于瑩攝影）

事後春風仍不放心，還特地到警察局詢問後續處理方式，「然後我剛剛也去警察局問了，但警察說只能讓大哥來聯繫我，大概是這樣，感謝關心。」然而事件曝光後，卻被部分網友指責為肇逃，讓春風相當無奈，也因此公開完整經過澄清。他強調整起事件並非逃逸，而是雙方協調後和平離開現場。

