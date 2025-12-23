昨中捷電力異常一度全線停擺 旅客試圖開門又觸發斷電保護

中捷月台擠滿乘客，但全都無法上車搭乘，因為傳出電力發生異常狀況。

受影響民眾說：「我不曉得，他們說電力異常呀。現在不能搭，就只好先回我工廠，休息一下再出來。」

有民眾來回捷運站好幾次，還是上不了車，而中捷也緊急調派接駁車，在各捷運站外提供民眾接駁。

台中捷運22日晚間7時23分，因為文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，行控中心隨即啟動應變機制，但過程中有旅客心急，試圖扳動緊急開關來開啟車門，觸發斷電保護，導致全線受到影響。

廣告 廣告

中捷公司運務處行控中心主任張仍端說明，「電力異常當時，勸導旅客勿擅自操作車門釋放把手、開啟車門，惟仍有旅客嘗試開啟。因系統自需安全機制，導致軌道區斷電，列車受斷電影響，停滯於站間。」

中捷表示，斷電後隨即設定全線列車於月台駐留，並動員人員疏導旅客疏散，而此次事件共影響29趟次，約4800名旅客，中捷公司共動員6輛接駁車，疏運720人；直到晚間10時10分才恢復全線正常運轉。

而中捷3天內發生2次故障，盧秀燕表示除了查明原因，也要升級維安佈署。

台中市長盧秀燕表示，「第2階段我們除了原來第一階段的場站、指標性商場、相關場館、重要的據點要加強維安應變，還加上這些大型的娛樂、節慶場合，我們要加緊佈署跟維安。」

台中市民謝先生提及，「比較注意周遭人事物，會不會有比較可疑的地方，會比較特別注意。」

唐小姐認為，「不會緊張，我覺得OK，台中目前沒有像台北人潮那麼多。」

市府表示，面對年底的大型活動及演唱會增加，將加強相關應變及安全網，也會調撥民力進入戒備，全面提高維安與見警率。